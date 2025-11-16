63-річна Демі Мур не перестає вражати своїми дивовижними виходами на світських подіях, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитості. Акторка вже кілька років співпрацює із зірковим стилістом Бредом Горескі, який підбирає для неї найкращі образи.
Читайте також Як одягнутися на важливу подію: Іванка Трамп показала вишуканий костюм
Струнке тіло Демі Мур, білосніжна усмішка та довге волосся зачаровують, а її особливий стиль в одязі додає особливого шарму.
Як одягнулася Демі Мур?
Акторка одягнула мінімалістичну прозору сорочку білого кольору з прозорого матеріалу, довершивши її трендовим чорним галстуком. На верх красуня одягнула трикотажну довгу чорну сукню на бретельках, яку доповнила лакованими туфлями.
Стилісти вклали волосся Демі Мур у легкі локони й довершила образ ефектним макіяжем та сережками з коштовним камінням від Bulgari.
Бездоганний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки
Аутфіт акторки може стати натхненням для жінок після 60 років. На своєму прикладі Демі показує, як можна вишукано виглядати, поєднавши в одному виході три різні елементи гардероба. А ще акторка є прихильницею довгого волосся, тож ще активніше демонструє красу довгим пасм у зрілому віці.
Vogue Spain пише, що омолодити вигляд можна завдяки бордовому кольору підводки. Сливовий відтінок підводки додає теплоти й виразності очам. Такий відтінок добре освіжає та підсилює погляд. Сливовий підходить до карих, сіро-блакитних та зелених очей. роблячи їх ще яскравішими та виразнішими.
Які ще є цікаві поради?
Жінки після 60 років частіше обирають короткі стрижки через втрату об'єму волосся з віком. Асиметричний боб, класичне піксі та класичний боб – це стрижки, які омолоджують та легко доглядаються.
Надмірна кількість пудри та чіткий контур очей можуть створити ефект маски та втомленого вигляду, тому краще використовувати рідкі пудри та коричневі тіні.