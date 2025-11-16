63-річна Демі Мур не перестає вражати своїми дивовижними виходами на світських подіях, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм знаменитості. Акторка вже кілька років співпрацює із зірковим стилістом Бредом Горескі, який підбирає для неї найкращі образи.

Струнке тіло Демі Мур, білосніжна усмішка та довге волосся зачаровують, а її особливий стиль в одязі додає особливого шарму.

Як одягнулася Демі Мур?

Акторка одягнула мінімалістичну прозору сорочку білого кольору з прозорого матеріалу, довершивши її трендовим чорним галстуком. На верх красуня одягнула трикотажну довгу чорну сукню на бретельках, яку доповнила лакованими туфлями.

Стилісти вклали волосся Демі Мур у легкі локони й довершила образ ефектним макіяжем та сережками з коштовним камінням від Bulgari.



Бездоганний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Аутфіт акторки може стати натхненням для жінок після 60 років. На своєму прикладі Демі показує, як можна вишукано виглядати, поєднавши в одному виході три різні елементи гардероба. А ще акторка є прихильницею довгого волосся, тож ще активніше демонструє красу довгим пасм у зрілому віці.

Vogue Spain пише, що омолодити вигляд можна завдяки бордовому кольору підводки. Сливовий відтінок підводки додає теплоти й виразності очам. Такий відтінок добре освіжає та підсилює погляд. Сливовий підходить до карих, сіро-блакитних та зелених очей. роблячи їх ще яскравішими та виразнішими.

Які ще є цікаві поради?