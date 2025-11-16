63-летняя Деми Мур не перестает поражать своими удивительными выходами на светских событиях, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм знаменитости. Актриса уже несколько лет сотрудничает со звездным стилистом Брэдом Горески, который подбирает для нее лучшие образы.

Стройное тело Деми Мур, белоснежная улыбка и длинные волосы завораживают, а ее особый стиль в одежде добавляет особого шарма.

Как оделась Деми Мур?

Актриса надела минималистичную прозрачную рубашку белого цвета из прозрачного материала, довершив ее трендовым черным галстуком. На верх красавица надела трикотажное длинное черное платье на бретельках, которое дополнила лакированными туфлями.

Стилисты уложили волосы Деми Мур в легкие локоны и довершила образ эффектным макияжем и серьгами с драгоценными камнями от Bulgari.



Безупречный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Аутфит актрисы может стать вдохновением для женщин после 60 лет. На своем примере Деми показывает, как можно изысканно выглядеть, соединив в одном выходе три разных элемента гардероба. А еще актриса является поклонницей длинных волос, поэтому еще активнее демонстрирует красоту длинных прядей в зрелом возрасте.

Vogue Spain пишет, что омолодить вид можно благодаря бордовому цвету подводки. Сливовый оттенок подводки добавляет теплоты и выразительности глазам. Такой оттенок хорошо освежает и усиливает взгляд. Сливовый подходит к карим, серо-голубым и зеленым глазам. делая их еще ярче и выразительнее.

Какие еще есть интересные советы?