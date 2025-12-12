Голливудская знаменитость демонстрирует не только роскошные фотографии со светских мероприятий, но и кадры реальной жизни, представляя фанатам свои повседневные выходы, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Деми Мур.

Как стильно одеться 60-летним женщинам?

Деми Мур 63 года, но своими образами она способна дать фору даже молодым женщинам. Актриса уже длительное время сотрудничает со звездным стилистом, который учит ее эффектным стилизациям.

На красные дорожки знаменитость любит выбирать длинные платья, которые подчеркивают ее талию, а на различные события, куда ее приглашают – одевает жакеты и брюки. Почему-то женщины после 60 лет боятся проявлять себя, однако Деми Мур на собственном примере показывает, как можно роскошно выглядеть даже в старшем возрасте.

На одно из событий актриса решила создать монохромный образ, который всегда выглядит дорого. Она надела серую блузку с рюшами, совместив ее с брюками палаццо. Наверх Деми надела жакет и довершила аутфит обувью на каблуках и аксессуарами – черным кожаным поясом на брюках и очками с черной оправой.

Как всегда, знаменитость распустила свои длинные волосы, которые добавляют ей большой изысканности. Повторить образ за Деми Мур достаточно просто. Нужно лишь совместить рубашку, брюки и жакет в одном оттенке.



Роскошный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Чтобы иметь нежный вид, женщинам после 50 лет рекомендуется использовать кремовые или кремово-пудровые тени для глаз, чтобы избежать осыпания и подчеркнуть естественную красоту, пишет Vogue. Важно выбирать светлые, матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость или мокко, и избегать металлизированных и ярких цветов, которые могут состарить кожу.

