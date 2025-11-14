С наступлением холодного времени, юбки и платья отходят на второй план, поэтому брюки приобретают особую популярность, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также 5 пар трендовых джинсов, которые будут подходить ко всему: лучшая подборка

Брюки уже давно стали базой женского гардероба и главным элементом ежедневных образов, поэтому советуем добавить в список несколько лучших моделей.

Какие брюки будут популярны зимой?

Коричневые джинсы

Самый универсальный вариант – деним, всегда будет оставаться хорошим выбором. В этом году стоит присмотреться к коричневому цвету, который удачно сочетается со свитерами шоколадных оттенков и верхней одеждой того же цвета.

Вельветовые брюки

Последний месяц вельветовые брюки разрывают соцсети. Они успешно снова вошли в моду, поэтому можете добавлять эту вещь в свой гардероб. Среди самых модных цветов – черный, хаки или коричневый.

Шерстяные брюки

Для тех, кто постоянно находится в офисах или имеет много рабочих встреч, советуем выбрать шерстяные костюмные брюки прямого кроя или палаццо. Любимыми среди модниц считаются графитовые, бежевые, черные и коричневые модели.

Трикотажные брюки

Такие брюки подарят тепло и ощущение уюта даже в самую холодную погоду. Комбинируйте эти брюки с пуховиками, свитерами, кардиганами и блейзерами.

Последний месяц особую популярность в инстаграме и тиктоке имеют брюки от Bershka серого цвета, пишет In Journal. Брюки в полоску украшены необычным двубортным кроем и широкими штанинами. Они изготовлены из полиэстера, вискозы и спандекса и подходят для различных стилизаций и легко сочетаются с современной одеждой. Зимой такие брюки можно сочетать с шерстяными пальто и меховыми шубами.

Какие еще брюки в моде осенью?