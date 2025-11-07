С черными брюками можно создать множество красивых комбинаций, поэтому мы расскажем о самых популярных из них, которые стоят вашего внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на In Style.

С чем носить черные брюки осенью?

С кожаной курткой

Черные брюки хорошо стилизуются с кожаной курткой. Чтобы избежать монотонности в образе, можете добавить какой-то яркий свитер или лонгслив.

С пальто

В этом сезоне модными являются пальто приглушенных тонов – коричневый или хаки. Они хорошо стилизуются с черными брюками, туфлями и блузами светлых тонов.

С короткой шубой

Шубы из искусственного меха имеют очень красивый вид, поэтому вместо джинсов, сочетайте верхнюю одежду иногда с черными брюками. Можно стилизовать шубу с сапогами на высоких каблуках или даже одеть базовые кроссовки.

С полосатым свитером поло

Свитер с воротником поло в этом сезоне считается самым популярным. Носите его с черными брюками или водолазкой для создания базового образа.

А для тех, кто хочет добавить джинсы в свой гардероб, советуем сосредоточиться на трех лучших моделях: прямого кроя, расклешенных и широких, пишет Vogue. Джинсы прямого кроя подходят для создания стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с любой верхней одеждой.

