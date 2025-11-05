Вельветовые брюки снова оказались в центре модного внимания, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Такие брюки являются теплыми и мягкими, поэтому все чаще их выбирают модницы для своих образов.

С чем носить вельветовые брюки?

Брюки из вельвета очень активно носили в 80-х и 90-х годах. А теперь они переживают настоящее возрождение и выглядят элегантно. Вельветовые брюки удачно сочетаются с мягким трикотажем, массивными сапогами и ботинками.

В теплую погоду вельветовые брюки можно носить с кожаной курткой или пальто. Довольно роскошно и современно выглядит сочетание жакета с брюками так, чтобы все выглядело как костюм.

Преимуществом вельветовых брюк является комфорт. Бархатная ткань хорошо держит тепло и приятна к телу, поэтому в брюках вам будет уютно даже в самые прохладные дни.

Этой осенью вельветовые брюки представили в коллекциях многих брендов – от премиальных марок до магазинов масс-маркета. В тренде – свободные фасоны с прямыми и расклешенными штанинами. Среди цветов доминируют глубокие природные оттенки – это карамельный, темно-синий, оливковый и коричневый.

Поэтому для тех, кто ищет стильную альтернативу джинсам, советуем обратить внимание на вельветовые брюки, которые добавляют образам фактурности и легко впишутся в любой образ.

А для тех, кто хочет добавить джинсы в свой гардероб, советуем сосредоточиться на трех лучших моделях: прямого кроя, расклешенных и широких, пишет Vogue. Джинсы прямого кроя подходят для создания стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с любой верхней одеждой.

Какого цвета модные джинсы осенью?