Подиумная программа стартовала 24 октября презентацией коллекции бренда Marta Brown Studio, пишет 24 Канал.

Чем запомнился Lviv Fashion Week?

Главная локация Barvy Event Hall 25 – 26 октября принимала коллекции от брендов VOZIANOV, JULIYA KROS, STARCHAK, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Olesia HRYN, ATTIRE by Halyna Davydiuk, BALOSSA, дизайнеров проекта "Свободная я" и бренда адаптивной одежды ANOMY_garment.

Коллекция одежды бренда VOZIANOV

Коллекция одежды бренда JULIYA KROS

Открытие молодых талантов

Отдельный акцент был сосредоточен на поддержке молодых дизайнеров. Студенты кафедры дизайна одежды ЛНАМ представили свои дипломные коллекции. Зрители смогли увидеть наряды от Maryna Pish, Valerii Hrodzevych, Daria Tarashchuk, Valentyna Hoshtynar, Daria Skydaniuk, Kateryna Marchenko.

Уже не первый год Lviv Fashion Week открывает для молодых талантов подиум и дает возможность заявить о себе.

Презентация инклюзивной одежды

В этом сезоне модное событие стало еще более инклюзивным. Бренды JULIYA KROS, VOZIANOV и ANOMY_garment представили вещи для людей с различными типами мобильности, доказав, что мода может быть доступной каждому.

Благотворительный сбор на LFW

Важной составляющей Недели моды во Львове стало благотворительное направление. Вместе с Благотворительным фондом "24" событие собрало средства на поддержку 47-й отдельной механизированной бригады, где служит многолетний фотограф недели моды Игорь Федорив.

Формат "приглашение за донат" позволил каждому гостю присоединиться к поддержке защитников, посещая показы и лекции.

Lviv Fashion Week SS 2026 зафиксировал зрелый вектор украинской моды: инклюзивный подиум, поддержка молодежи, действенная благотворительность и практическое образование. Этот сезон показал, что мода во Львове - это не только эстетика, но и сообщество, которая меняет правила игры.