Подіумна програма стартувала 24 жовтня презентацією колекції бренду Marta Brown Studio, пише 24 Канал.

Чим запам’ятався Lviv Fashion Week?

Головна локація Barvy Event Hall 25 – 26 жовтня приймала колекції від брендів VOZIANOV, JULIYA KROS, STARCHAK, VBRANA by Svitlana Mykytyuk, Olesia HRYN, ATTIRE by Halyna Davydiuk, BALOSSA, дизайнерів проєкту "Вільна я" та бренду адаптивного одягу ANOMY_garment.

Колекція одягу бренду VOZIANOV

Колекція одягу бренду JULIYA KROS

Відкриття молодих талантів

Окремий акцент був зосереджений на підтримці молодих дизайнерів. Студенти кафедри дизайну одягу ЛНАМ представили свої дипломні колекції. Глядачі змогли побачити вбрання від Maryna Pish, Valerii Hrodzevych, Daria Tarashchuk, Valentyna Hoshtynar, Daria Skydaniuk, Kateryna Marchenko.

Вже не перший рік Lviv Fashion Week відкриває для молодих талантів подіум та дає можливість заявити про себе.

Презентація інклюзивного одягу

Цього сезону модна подія стала ще більше інклюзивною. Бренди JULIYA KROS, VOZIANOV та ANOMY_garment представили речі для людей з різними типами мобільності, довівши, що мода може бути доступною кожному.

Незламні на LFW: дивіться відео

Благодійний збір на LFW

Важливою складовою Тижня моди у Львові став благодійний напрям. Разом з Благодійним фондом "24" подія зібрала кошти на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф тижня моди Ігор Федорів.

Формат "запрошення за донат" дозволив кожному гостеві долучитися до підтримки захисників, відвідуючи покази та лекції.

Lviv Fashion Week SS 2026 зафіксував зрілий вектор української моди: інклюзивний подіум, підтримка молоді, дієва благодійність і практична освіта. Цей сезон показав, що мода у Львові — це не лише естетика, а й спільнота, яка змінює правила гри.

