Цього сезону в моді коричневі та бордові сумки, а також два популярні матеріали – шкіра та замша, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. На прикладі модних інфлюенсерів розповімо, які ж саме аксесуари є популярними восени.

Які сумки в моді цієї осені?

Велика замшева сумка

Сумка в розмірі XXL із замші має гарний вигляд з пальтами та дублянками. Стилісти радять носити аксесуар з дармовисами, поєднуючи светрами, гольфами, кросівками, чоботами чи черевиками.

Шкіряний шопер

Шопер зі шкіри чудово підходить до багатьох образів. У сумці можуть поміститися книжки, ноутбук та шапка з шарфом. Обирайте торбу в карамельному чи темно-коричневому відтінку.

Маленька класична сумка

Для тих, хто не носить з собою багато речей, цілком підійде невеличка сумка. Це може бути структурована кросбоді бордового відтінку чи мініатюрна сумка з ручками без ремінця на плечі.

Замшева сумка-багет

Модниці знову почали звертати увагу на сумку-багет, яку можна носити з будь-яким вбранням. Коричневий аксесуар підійде до шкірянки, пальта чи дублянки.

Плетена сумка

Додати образам текстури можна завдяки плетеній сумці. Вона гарно поєднується з повсякденним гардеробом та може стати заміною звичайній замшевій сумці. Аксесуар підійде всім дівчатам, які люблять оригінальні аксесуари.

Видання Cosmopolitan виділило кілька сумок, які є наймоднішими цієї осені. До списку увійшли контрастні, хутряні сумки, з овчиною, фурнітурою та цікавими ручками. А ще популярними стануть сумки з поношеною шкірою, принтовані аксесуари, а також моделі з пряжками та ремінцями.

Які кольори сумок в моді?