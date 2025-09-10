Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, які гарно поєднаються з різними елементами верхнього одягу, пише 24 канал з посиланням на Who What Wear.

Які сумки будуть в моді восени?

Оливково-зелений

Такий стильний відтінок сумки здатен надати образу глибини. Аксесуар вдало поєднається з чорним, коричневим, сірим, кремовим чи бежевим вбранням.



Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear

Білий (ванільний)

Більшість дівчат уникають світлих кольорів сумок на осінь, але білий здатен чудово освіжити образи. Цей універсальний колір підійде під будь-яке вбрання.



Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear

Рожевий

Яскравий колір додасть грайливості та свіжості осіннім аутфітам. Він чудово працює в монохромі та в поєднанні з темно-синім чи чорним.



Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear

Блискучий чорний

Така сумка є класикою, тому без неї важко уявити осінній образ. Лакована та глянцева фактура допоможе створити позачасову елегантність.



Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear

Коричневий

Восени звертайте увагу на кілька відтінків коричневого – верблюжий та карамельний також має доволі ефектний вигляд. Кольори цих сумок чудово стилізуються з чорним чи бордовим відтінком.



Модні кольори сумок на осінь / Фото Who Whar Wear

