Этой осенью в моде сумки классических цветов и нескольких неожиданных оттенков, которые хорошо сочетаются с различными элементами верхней одежды, пишет 24 канал со ссылкой на Who What Wear.

Какие сумки будут в моде осенью?

Оливково-зеленый

Такой стильный оттенок сумки способен придать образу глубины. Аксессуар удачно сочетается с черным, коричневым, серым, кремовым или бежевым нарядом.



Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear

Белый (ванильный)

Большинство девушек избегают светлых цветов сумок на осень, но белый способен прекрасно освежить образы. Этот универсальный цвет подойдет под любой наряд.



Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear

Розовый

Яркий цвет придаст игривости и свежести осенним аутфитам. Он прекрасно работает в монохроме и в сочетании с темно-синим или черным.



Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear

Блестящий черный

Такая сумка является классикой, поэтому без нее трудно представить осенний образ. Лакированная и глянцевая фактура поможет создать вневременную элегантность.



Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear

Коричневый

Осенью обращайте внимание на несколько оттенков коричневого – верблюжий и карамельный также имеет довольно эффектный вид. Цвета этих сумок прекрасно стилизуются с черным или бордовым оттенком.



Модные цвета сумок на осень / Фото Who Whar Wear

Какие цвета в моде в этом году?