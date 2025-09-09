Мікросумки стають яскравим трендом, контрастуючи з місткими та функціональними міськими моделями. Дизайнери підкреслюють важливість комфорту в одязі, але також виступають за включення невеликих блискучих акцентів для посилення стилю та елегантності, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Які мікросумки у тренді у 2025-му?

У цьому сезоні модні бренди сміливо розширили межі дизайну сумок, представляючи різноманітні мініатюрні моделі, деякі навіть мікророзмірів. Ці аксесуари переосмислюють традиційні уявлення про сумочки, функціонуючи більше як декоративні елементи, подібні до ювелірних прикрас, ніж як практичні сумки.



Крихітні сумки – наймодніший аксесуар сезону осінь-зима / Фото Givenchy

Мікросумки – стильний тренд, що дозволяє експериментувати з пропорціями, розставляти яскраві кольорові акценти та створювати оригінальні комбінації вбрання.

Видатні дизайнери використовують цей тренд в унікальних інтерпретаціях: Calvin Klein обрав дизайн, натхненний формою флакона для парфумів, тоді як Chanel демонструє фокус на суворій геометрії.



Мікросумка має бути у гардеробі кожної цієї осені / Фото Chanel

Тим часом Victoria Beckham та Hermès представили аксесуари, що нагадують крихітні коробочки, які застібаються на ґудзики.

Також з'явилися крихітні тоути та ледь помітні мішечки від Givenchy, Chloé, Fendi та Casablanca.



Такі сумки виконують роль декоративного елемента / Фото Victoria Beckham

Шанувальникам моди варто звернути увагу на інноваційні форми, зокрема, на мініатюрну модель від Saint Laurent та креативно оформлену сумку-"яйце" від Simone Rocha, які неодмінно надихнуть на стилістичну фантазію.

Які принти у моді восени 2025-го?

Колишнє домінування мінімалізму та монохромного дизайну поступається місцем яскравому розмаїттю стилів та кольорів, що знаменує собою відродження сміливого самовираження в одязі.

У цьому сезоні відроджуються виразні принти, включаючи вже знайомі фаворити, такі як клітинка, горошок і мотив зебри. Експерти рекомендують поєднувати ці принти з базовими речами для створення збалансованих образів.