Не даремно Pantone оголосив кольором року "Mocha Mousse" – насичений і привабливий відтінок коричневого. До того ж це штани в такому кольорі ще й стильна альтернатива традиційному деніму, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Головний must-have цього сезону: як носити трендову спортивну куртку – не лише зі штанами

Які коричневі штани зараз в тренді?

У модній індустрії спостерігається значне зростання популярності коричневих штанів, натхненних показами таких відомих дизайнерів, як Miu Miu, Hermès та Issey Miyake. Серед різноманітних відтінків, фасонів і текстур особливу популярність мають широкі штани глибоких шоколадних відтінків.



Трендова модель коричневих штанів від Miu Miu / Фото Miu Miu

Цієї осені низка "апетитних" відтінків, серед яких іриски, каштан і капучино, створюють хвилі з таких матеріалів, як замша, шкіра, вовна та бавовняні суміші. Крім того, коричневі джинси зайняли своє місце в джинсових трендах сезону.



Коричневі джинси теж в моді / Фото Pinterest

Від джинсів насиченого шоколадного кольору до спортивних штанів ірискового відтінку – коричневі речі є основою для створення стильних осінніх луків.

Яка модель джинсів у тренді 2025 року?

Після періоду, коли домінували мішкуваті джинси, тенденція знову змінилася, і споживачі тепер тяжіють до вужчих фасонів. Це ідеальний момент, щоб поповнити свій гардероб новою парою джинсів, які поєднують стиль і комфорт, забезпечуючи свободу рухів і залишаючись при цьому в тренді.

Саме таку модель продемонструвала акторка Дакота Джонсон. Голлівудська зірка вже давно є прихильницею джинсів-сигарет, її постійно помічають у них в різні пори року і в різних місцях – від галасливих вулиць Нью-Йорка до сонячних тротуарів Лос-Анджелеса.