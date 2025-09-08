Не зря Pantone объявил цветом года "Mocha Mousse" – насыщенный и привлекательный оттенок коричневого. К тому же это брюки в таком цвете еще и стильная альтернатива традиционному дениму, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Главный must-have этого сезона: как носить трендовую спортивную куртку – не только с брюками

Какие коричневые брюки сейчас в тренде?

В модной индустрии наблюдается значительный рост популярности коричневых брюк, вдохновленных показами таких известных дизайнеров, как Miu Miu, Hermès и Issey Miyake. Среди разнообразных оттенков, фасонов и текстур особую популярность имеют широкие брюки глубоких шоколадных оттенков.



Трендовая модель коричневых брюк от Miu Miu / Фото Miu Miu

Этой осенью ряд "аппетитных" оттенков, среди которых ириски, каштан и капучино, создают волны из таких материалов, как замша, кожа, шерсть и хлопковые смеси. Кроме того, коричневые джинсы заняли свое место в джинсовых трендах сезона.



Коричневые джинсы тоже в моде / Фото Pinterest

От джинсов насыщенного шоколадного цвета до спортивных штанов ирискового оттенка – коричневые вещи являются основой для создания стильных осенних луков.

Какая модель джинсов в тренде 2025 года?

После периода, когда доминировали мешковатые джинсы, тенденция снова изменилась, и потребители теперь тяготеют к более узким фасонам. Это идеальный момент, чтобы пополнить свой гардероб новой парой джинсов, которые сочетают стиль и комфорт, обеспечивая свободу движений и оставаясь при этом в тренде.

Именно такую модель продемонстрировала актриса Дакота Джонсон. Голливудская звезда уже давно является поклонницей джинсов-сигарет, ее постоянно замечают в них в разное время года и в разных местах – от шумных улиц Нью-Йорка до солнечных тротуаров Лос-Анджелеса.