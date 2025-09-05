Це ідеальний момент, щоб поповнити свій гардероб новою парою джинсів, які поєднують стиль і комфорт, забезпечуючи свободу рухів і залишаючись при цьому в тренді. Саме таку модель продемонструвала акторка Дакота Джонсон, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також Ідеальний лук на осінь: Джулія Робертс показала як виглядати елегантно навіть у кежуалі

Яка модель джинсів у тренді 2025 року?

Дакота Джонсон вже давно є прихильницею джинсів-сигарет, її постійно помічають у них в різні пори року і в різних місцях – від галасливих вулиць Нью-Йорка до сонячних тротуарів Лос-Анджелеса.



Дакота у джинсах-сигаретах / Фото Vogue

Незалежно від того, поєднує вона їх з високими чобітьми, класичними туфлями, кросівками чи мокасинами, непохитна прихильність Джонсон до цього стилю вирізняє її з-поміж швидкоплинних модних тенденцій. Вона не женеться за трендами – і, видається, тепер тренди самі наздогнали її.



Джинси-сигарети, які обожнює Дакота Джонсон, можуть стати трендом осені-2025 / Фото Vogue

В останні сезони на подіумах спостерігається відродження джинсів-сигарет, і відомі дизайнери використовують цей силует. Diesel представив м'які, зручні версії з розслабленим кроєм, а Dsquared2 додали в образ елемент гранжу. Loewe у своїй весняній колекції продемонстрував бездоганно прямі та вишукані джинси, підкресливши сучасний погляд на цей класичний стиль.

Інші знаменитості також підтримали тренд на джинси-сигарети. Белла Хадід носила вузькі моделі з прямими штанинами, а Дейзі Едгар-Джонс надає перевагу приталеним моделям, що підкреслюють її фігуру.



Белла Хадід у трендових джинсах / Фото Pinterest

Ці тенденції свідчать про значні зміни в джинсовій моді, а також про те, що ера мішкуватих джинсів, можливо, добігає кінця. Цієї осені джинси-сигарети мають усі шанси стати головною базовою річчю у гардеробі.

Як по-новому носити джинси у 2025-му?

Поєднання джинсів з мереживом стало одним з найяскравіших трендів 2025 року, яке завоювало популярність серед модниць у Європі.

Рекомендується поєднувати прямі або трохи вільні джинси з високою талією з напівпрозорою сукнею-комбінацією або мереживною спідницею, а також використовувати простий верх.

Взуття та аксесуари можуть включати масивні кеди, балетки, мінімалістичну сумку та сережки-кільця для завершення образу.