Усі антитрендові позиції дизайнер зібрав у готовому відеоролику, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер виокремив ті речі, які краще більше не одягати, бо вони здатні повністю зіпсувати образ.
Які речі стали антитрендами?
Поєднання уггів та легінсів
Дизайнер зазначив, що зараз легінси та угги вже не так ефектно виглядають, як кілька років тому. Щоб залишатися в тренді, угги варто замінити на стильне зимове взуття. Але для фанаток уггів, Андре Тан радить одягати їх зі штанами кльош.
Чоботи і джогери
Таке поєднання було актуальним кілька сезонів тому, але зараз замість джогерів варто обирати теплі й вільні штани. Вони виглядають стильно, звичайно й доволі сучасно.
Пуховик і спортивний костюм
Андре Тан радить замінити пуховик дублянкою чи шубою, і тоді вигляд буде зовсім іншим – цікавим та стильним. Спортивний костюм варто замінити на трикотажний – з вовни чи кашеміру. Виріб є теплішим та набагато елегантнішим. За словами Андре Тана, у такому поєднанні ви будете себе зовсім по-іншому почувати.
Як виглядають антитренди зими: дивіться відео
А от у 2026 році куртка, яка вважалася тривалий час антитрендовою – знову стане модною, пише Glamour. Культова оливкова куртка міленіалів, яка була популярною у 2010-х роках, стане головним трендом майбутнього року. Магазини вже почали додавати ці куртки до своїх колекцій. А ще їх представили такі відомі бренди як Levi's, Prada та Victoria Beckham.
