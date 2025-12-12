Усі антитрендові позиції дизайнер зібрав у готовому відеоролику, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Дизайнер виокремив ті речі, які краще більше не одягати, бо вони здатні повністю зіпсувати образ.

Читайте також 5 пальт, які ніколи не вийдуть з моди: їх можна носити навіть взимку

Які речі стали антитрендами?

Поєднання уггів та легінсів

Дизайнер зазначив, що зараз легінси та угги вже не так ефектно виглядають, як кілька років тому. Щоб залишатися в тренді, угги варто замінити на стильне зимове взуття. Але для фанаток уггів, Андре Тан радить одягати їх зі штанами кльош.

Чоботи і джогери

Таке поєднання було актуальним кілька сезонів тому, але зараз замість джогерів варто обирати теплі й вільні штани. Вони виглядають стильно, звичайно й доволі сучасно.

Пуховик і спортивний костюм

Андре Тан радить замінити пуховик дублянкою чи шубою, і тоді вигляд буде зовсім іншим – цікавим та стильним. Спортивний костюм варто замінити на трикотажний – з вовни чи кашеміру. Виріб є теплішим та набагато елегантнішим. За словами Андре Тана, у такому поєднанні ви будете себе зовсім по-іншому почувати.

Як виглядають антитренди зими: дивіться відео

А от у 2026 році куртка, яка вважалася тривалий час антитрендовою – знову стане модною, пише Glamour. Культова оливкова куртка міленіалів, яка була популярною у 2010-х роках, стане головним трендом майбутнього року. Магазини вже почали додавати ці куртки до своїх колекцій. А ще їх представили такі відомі бренди як Levi's, Prada та Victoria Beckham.

Зверніть увагу на ці публікації!