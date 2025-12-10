Прикраси в новорічну роль відіграють особливу роль, оскільки не лише доповнюють образ, але й стають талісманами року, пише 24 Канал.

Які прикраси обрати в новорічну ніч?

Астрологи кажуть, що на Новий рік варто обирати прикраси благородних металів - золото чи срібло. Золото пасуватиме до чорного, бежевого чи червоного вбрання, а срібло поєднується з білим, синім чи сріблястим.

Та якщо хочеться символічну прикрасу, тоді варто робити ставку на кулон чи браслет з маленьким конем, прикрасу-підкову чи мінімалістичні сережки. Аксесуари можна носити впродовж року як оберіг.



Прикраси на Новий рік 2026 / Фото Pinterest



Тотемній тварині року подобаються яскраві кольори, тому прикраси можуть бути з гранатом, рубином, сапфіром чи авантюрином. Вдалим вибором будуть довгі сережки, які нагадуватимуть хвіст коня.

Не варто відмовлятися від класики – мінімалістичних перлин чи камінців, які виглядають стримано та красиво. Також можна одягати тонкі золоті чи срібні кільця, ланцюжки чи браслети. Ці прикраси точно довершать святковий образ.

Якщо ж хочете носити з собою увесь рік якийсь талісман, то одягніть лише одну річ на святкування, щоб потім впродовж 12 місяців вона стала вашим особливим оберегом. Кулон у вигляді коня чи підкови – стане найкращим варіантом.

Популярні варіанти манікюру на Новий рік включають блискітки, оксамитовий ефект, "пряникове лате", яскраво-червоний та бежеві нігті, пише In Journal. Трендовими кольорами є глибокий зелений, багряний, бежевий, ніжно-рожевий, крижаний блакитний та шоколадний.

Які ще поради треба знати?