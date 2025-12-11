Кожен рік дарує нам якісь нові цікавинки – пальта з високим коміром, пальт зі штучним хутром чи в яскравих відтінках, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Але коли нам потрібне практичне пальто на кожен день, то саме перевірена класика ідеально підходить до наших речей.

Читайте також Не шуба і не пуховик: утеплена шкіряна куртка – найкращий верхній одяг на зиму

Правильно підібране пальто може стати важливим надбанням сезону. Так, якісні моделі коштують недешево, але вони служитимуть багато років та буде поєднуватися з усіма речима.

Вибір силуетів та кольорів зараз великий, а демократичні бренди – Reserved чи H&M пропонують якісні пальта за розумними цінами. Саме тому радимо придивитися до завжди актуальних моделей.

Які класичні пальта не вийдуть з моди?

Чорне пальто

Воно є справжньою класикою та підходить до будь-якого випадку – на день, вечір чи якесь свято. До такого пальта найлегше підібрати будь-які речі з гардеробу.

Пальто кольору кемел

Колір верблюжої вовни є позачасовою класикою. Річ завжди буде виглядати дорого та елегантно й підходить до різного вбрання.

Пальто з поясом

Таке пальто є стильним вибором для тих, хто хоче підкреслити жіночність. Воно ідеально пасує до чобіт на підборах.

Двобортне пальто з ґудзиками

Двобортна застібка ніколи не виходить з моди та завжди виглядає елегантно. У моді цього сезону коричневі та оливкові відтінки, але чорний та сірий також завжди будуть у тренді.

Сіре пальто

Це універсальний елемент гардероба, який вдало поєднається з різними кольорами зимового одягу. У магазинах є багато фасонів, тож ви точно знайдете щось для себе.

Британське видання Who What Wear. зазначає, що окрім шкіряної куртки у моді цієї зими буде шубка з овчини. Цей зимовий верхній одяг сучасно виглядає та є теплим. Популярні бренди, такі як Totême, пропонують моделі зі шкіряними деталями, а масмаркет пропонує багато альтернатив. У відомих магазинах вже можна знайти чимало цікавих овечих шуб, які підійдуть для повсякденних образів.

Які ще новинки варто знати?