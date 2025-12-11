Каждый год дарит нам какие-то новые интересности – пальто с высоким воротником, пальто с искусственным мехом или в ярких оттенках, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Но когда нам нужно практическое пальто на каждый день, то именно проверенная классика идеально подходит к нашим вещам.

Правильно подобранное пальто может стать важным достоянием сезона. Да, качественные модели стоят недешево, но они будут служить много лет и будет сочетаться со всеми вещами.

Выбор силуэтов и цветов сейчас большой, а демократичные бренды – Reserved или H&M предлагают качественные пальто по разумным ценам. Именно поэтому советуем присмотреться к всегда актуальным моделям.

Какие классические пальто не выйдут из моды?

Черное пальто

Оно является настоящей классикой и подходит к любому случаю – на день, вечер или какой-то праздник. К такому пальто легче всего подобрать любые вещи из гардероба.

Пальто цвета кэмел

Цвет верблюжьей шерсти является вневременной классикой. Вещь всегда будет выглядеть дорого и элегантно и подходит к разным нарядам.

Пальто с поясом

Такое пальто является стильным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть женственность. Оно идеально подходит к сапогам на каблуках.

Двубортное пальто с пуговицами

Двубортная застежка никогда не выходит из моды и всегда выглядит элегантно. В моде в этом сезоне коричневые и оливковые оттенки, но черный и серый также всегда будут в тренде.

Серое пальто

Это универсальный элемент гардероба, который удачно сочетается с различными цветами зимней одежды. В магазинах есть много фасонов, поэтому вы точно найдете что-то для себя.

Британское издание Who What Wear. отмечает, что кроме кожаной куртки в моде этой зимой будет шубка из овчины. Эта зимняя верхняя одежда современно выглядит и является теплой. Популярные бренды, такие как Totême, предлагают модели с кожаными деталями, а массмаркет предлагает много альтернатив. В известных магазинах уже можно найти немало интересных овечьих шуб, которые подойдут для повседневных образов.

Какие еще новинки стоит знать?