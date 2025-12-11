Каждый год дарит нам какие-то новые интересности – пальто с высоким воротником, пальто с искусственным мехом или в ярких оттенках, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Но когда нам нужно практическое пальто на каждый день, то именно проверенная классика идеально подходит к нашим вещам.
Правильно подобранное пальто может стать важным достоянием сезона. Да, качественные модели стоят недешево, но они будут служить много лет и будет сочетаться со всеми вещами.
Выбор силуэтов и цветов сейчас большой, а демократичные бренды – Reserved или H&M предлагают качественные пальто по разумным ценам. Именно поэтому советуем присмотреться к всегда актуальным моделям.
Какие классические пальто не выйдут из моды?
Черное пальто
Оно является настоящей классикой и подходит к любому случаю – на день, вечер или какой-то праздник. К такому пальто легче всего подобрать любые вещи из гардероба.
Пальто цвета кэмел
Цвет верблюжьей шерсти является вневременной классикой. Вещь всегда будет выглядеть дорого и элегантно и подходит к разным нарядам.
Пальто с поясом
Такое пальто является стильным выбором для тех, кто хочет подчеркнуть женственность. Оно идеально подходит к сапогам на каблуках.
Двубортное пальто с пуговицами
Двубортная застежка никогда не выходит из моды и всегда выглядит элегантно. В моде в этом сезоне коричневые и оливковые оттенки, но черный и серый также всегда будут в тренде.
Серое пальто
Это универсальный элемент гардероба, который удачно сочетается с различными цветами зимней одежды. В магазинах есть много фасонов, поэтому вы точно найдете что-то для себя.
Британское издание Who What Wear. отмечает, что кроме кожаной куртки в моде этой зимой будет шубка из овчины. Эта зимняя верхняя одежда современно выглядит и является теплой. Популярные бренды, такие как Totême, предлагают модели с кожаными деталями, а массмаркет предлагает много альтернатив. В известных магазинах уже можно найти немало интересных овечьих шуб, которые подойдут для повседневных образов.
Какие еще новинки стоит знать?
Этой зимой в моде скульптурные пальто, верхняя одежда с высоким воротником, укороченные пуховики и пальто с меховыми вставками.
Стилистка рекомендуют на зиму приобрести теплый объемный свитер, брюки из экокожи, трикотажный костюм, стильную шубу и сумку среднего размера.