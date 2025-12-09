Бренд New Balance є популярним у всьому світі, а кросівки від американської марки носять і звичайні дівчата, і відомі знаменитості, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Як виглядає трендове взуття?

У колекції брендів є багато класичних моделей, але деякі з них настільки популярні, що досі залишаються в тренді. Цього сезону актуальними стали дві моделі - New Balance 9060 та New Balance 327. Вони різні, але однаково стильні та універсальні.

New Balance 9060

Ця модель привернула увагу багатьох. У ній поєднується вінтажна естика та футуристичні лінії, які виглядають наче "татове взуття". Такі кросівки добре працюють у спортивних образах, додаючи аутфіту яскравості та помітності.



Модні кросівки, які подобаються всім / Фото City Magazine

New Balance 327

Ця модель вже елегантніша та стриманіша. Їхня підошва трохи піднята й забезпечує комфорт, а поєднання двох-трьох кольорів робить їх доволі стильним акцентом у будь-якому образі.

Кросівки добре поєднуються з джинсами, костюмами чи монохромними сетами, додаючи образу легкого та ненав’язливого шику. Ця пара є дуже універсальною та завжди доречною.



Модні кросівки, які подобаються всім / Фото City Magazine

Дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі розповів про антитрендове взуття. За його словами, з моди вже вийшли чопери, чоботи з масивною підошвою та анімалістичним принтом. Цього сезону популярними є чимало красивих чобіт, тому варто оминати ці небажані пари. А ще ці чоботи виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.

Які ще новинки варто знати?