Колись у 90-х роках всі знаменитості мали одну спільну пристрасть – кросівки, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Роки минули, а ми й досі всі обожнюємо кросівки, які є нашим найкращим повсякденним взуттям. Цього сезону своє відродження знову переживають 5 пар кросівок, які колись обожнювали Курт Кобейн, дівчата зі Spice Girls та інші зірки.

Які кросівки в моді восени?

Білі кросівки

Це взуття є класикою, яка не виходить з моди. Мінімалістичне взуття з білою підошвою є універсальним, зручним та підходить під будь-які джинси, штани чи навіть сукні.



Модні кросівки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Тенісні кросівки

Головними фаворитами осені залишаються кросівки Adidas Samba та Gazelle. Плоска підошва та впізнавані три смужки не втрачають популярності крізь роки. Кейт Мосс та Гвінет Пелтроу колись поєднували кросівки з костюмами, а зараз цей прийом знову можна застосовувати.



Модні кросівки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Масивні кросівки

У моду повернулися шиповані підошви та сміливий об’єм. Такі кросівки підійдуть всім, хто любить бути в центрі уваги. Носити їх можна легко з прямими джинсами, штанами карго та спортивними костюмами.



Модні кросівки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Converse

Полотняні кросівки – вічна класика. Кросівки можуть бути високими, низькими чи на товстій підошві. Будь-який варіант буде актуальним.



Модні кросівки на осінь 2025 / Фото Pinterest

New Balance

Модель кросівок New Balance 530 стали справжньою іконою. Пари гарнонійно виглядають з широкими штанами та красиво довершують осінні шкіряні куртки чи бомбери.



Модні кросівки на осінь 2025 / Фото Pinterest

Видання City Magazine радить модницям придивитися до плісированих замшевих чобіт. Саме вони цієї осені є на піку популярності. Серед модних кольорів – чорні та коричневі. Знайти такі можна вже в багатьох магазинах маскаркету.

Яке взуття в тренді восени?