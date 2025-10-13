Осінні чоботи цього сезону стають головною родзинкою, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Стилісти кажуть, що цього сезону варто вкластися в пару, яка стане вигідною інвестицією на кілька наступних років.

Які чоботи в моді цього року?

60-ті роки – чоботи на низькому ходу

Моделі проходилися подіумом в чоботах на плоскій підошві. Саме такі були актуальними в 60-х роках, а тепер знову стали трендовими.



Трендові чоботи осені / Фото Pinterest

70-ті роки – вузькі чоботи

Чоботи, які були хітом у 70-х роках тепер знову стали популярними. Взуття з мікропідборами ідеально підходить до мінімалістичного чи монохромного стилю.



Трендові чоботи осені / Фото Pinterest

80-ті – чоботи ботфорти

Провокаційне взуття до стегна були популярними у 80-х роках. Тоді їх популяризувала Мадонна, а цього року в новій колекції представила Стелла Маккартні.



Трендові чоботи осені / Фото Pinterest

90-ті – чоботи з квадратних носком

Колись у 90-х чоботи з квадратним носком лише починали прокладати шлях до подіумів по всьому світу, а зараз вони вже стали цікавим варіантом взуття, яке ідеально впишеться до пальта.



Трендові чоботи осені / Фото Pinterest

2000-ні – чоботи вестерн

Західна естетика знову в моді. Обирайте для себе ковбойські чоботи без підборів та з ними. Будь-який варіант виглядатиме стильно.



Трендові чоботи осені / Фото Pinterest

Стилістка Юліко розповіла у своєму інстаграмі, що саме чоботи є наймоднішим осіннім взуттям. Високі чоботи до коліна на підборах дозволяють отримати дорогий та статусний вигляд. Їх можна носити з сукнею, джинсами чи мініспідницями.

Яке ще взуття в моді восени?