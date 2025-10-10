Шкіряна куртка – це чудовий класичний елемент гардероба, який завжди виглядає стильно й ніколи не виходить з трендів, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopilitan.

Перевагою шкірянки є те, що її легко комбінувати з іншими речима. Впевнені, що більшість вбрання зі списку є у вашій шафі, тож вам доведеться лише скомбінувати одяг між собою.

З чим носити шкіряну куртку?

З білою футболкою та джинсами

Це поєднання є безпрограшною класикою, яка підходить на кожен день. Біла футболка та джинси вважаються культовим поєднанням, а шкірянка додає родзинки, розбавляючи образ. Носити такий сет вбрання можна з кросівками, черевиками на масивній підошві чи чоботами на підборах.

Зі штанами і світшотом

Спробуйте поєднати костюмні штани зі світшотом, щоб створити розслаблений, але небанальний образ. Акцент можна додати завдяки хустині чи картатій сорочці на стегнах. Завдяки цьому вбранню образ набуде нового звучання.

Зі светром і шарфом

Цей теплий варіант – ідеально підійде на осінню пору. Светр створює тепло, а шкірянка захищає від вітру. А от шарф здатен додати образу кольору й фактурності. Образ має гарний вигляд з темним денімом та класичними штанами.

Видання Vogue British пише, що шкіряну куртку можна залюбки поєднувати з усіма можливими фасонами та кольорами джинсів, зі спідницями, штанами карго. Красиво виглядатиме стилізація з трендовими коричневими джинсами, білими штанами чи якимось яскравим кольором сумки.

