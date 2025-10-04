Тренч вважається універсальною класикою, яка підходить під будь-який стиль, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Різна довжина, матеріал та колір дозволяють створювати безліч цікавих інтерпретацій. Далі у матеріалі розповідаємо про найкращі варіанти тренчів на осінню пору.

Читайте також 5 модних светрів, які потрібні кожній дівчині восени

Які тренчі в моді цієї осені?

Коричневий замшевий тренч

Дівчата носять такий тренч з джинсами та лоферами, а також стилізують з лосинами, кроп-топом та кросівками. Цей верхній одяг – свіжий погляд на вічну класику. Доволі красиво виглядає в поєднанні з коричневою сумкою та взуттям в тон.

Класичний максітренч

Тренч в довжині максі – класика осіннього гардероба. Гарно виглядає беж чи кориця у вільному крої. Стилісти кажуть, що такий тренч ніколи не втратить актуальності, тому його варто берегти. А ще з таким тренчем вдасться створити безліч різних образів.

Тренч у клітинку

Такий варіант не підійде для щоденних образів, але стане чудовим варіантом для красивого виходу у вихідний день. Картатий тренч найкраще приміряти з речима одного кольору, щоб не перевантажити образ.

Короткий тренч

Саме цей тренч вважається абсолютним хітом осені. Його почали додавати у свій гардероб багато модниць й поєднувати з різними фасонами джинсів – білими, блакитними, чорними, а також стилізувати з лосинами, бермудами та чоботами на підборах.

Цієї осені в моді також замшеві куртки в стилі 70-х та об'ємні бомбери, пише Real Simple. Найкраще замшева куртка виглядає в коричневому та карамельному відтінку. Серед бомберів варто робити ставку на модний стьобаний чи шкіряний варіант.

Який ще верхній одяг можна носити восени?