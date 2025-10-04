Тренч вважається універсальною класикою, яка підходить під будь-який стиль, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Різна довжина, матеріал та колір дозволяють створювати безліч цікавих інтерпретацій. Далі у матеріалі розповідаємо про найкращі варіанти тренчів на осінню пору.
Які тренчі в моді цієї осені?
Коричневий замшевий тренч
Дівчата носять такий тренч з джинсами та лоферами, а також стилізують з лосинами, кроп-топом та кросівками. Цей верхній одяг – свіжий погляд на вічну класику. Доволі красиво виглядає в поєднанні з коричневою сумкою та взуттям в тон.
Класичний максітренч
Тренч в довжині максі – класика осіннього гардероба. Гарно виглядає беж чи кориця у вільному крої. Стилісти кажуть, що такий тренч ніколи не втратить актуальності, тому його варто берегти. А ще з таким тренчем вдасться створити безліч різних образів.
Тренч у клітинку
Такий варіант не підійде для щоденних образів, але стане чудовим варіантом для красивого виходу у вихідний день. Картатий тренч найкраще приміряти з речима одного кольору, щоб не перевантажити образ.
Короткий тренч
Саме цей тренч вважається абсолютним хітом осені. Його почали додавати у свій гардероб багато модниць й поєднувати з різними фасонами джинсів – білими, блакитними, чорними, а також стилізувати з лосинами, бермудами та чоботами на підборах.
Цієї осені в моді також замшеві куртки в стилі 70-х та об'ємні бомбери, пише Real Simple. Найкраще замшева куртка виглядає в коричневому та карамельному відтінку. Серед бомберів варто робити ставку на модний стьобаний чи шкіряний варіант.
Який ще верхній одяг можна носити восени?
Класичні пальта можна замінити на яскраві пальто, вельветові жакети, картаті куртки, одяг зі штучним хутром або кардигани максі.
Пальто в стилі пончо, зі штучного хутра та в довжині максі також входять до модних трендів осені.