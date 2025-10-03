Светр відповідає за тепло й комфорт, однак естетична складова відіграє дуже важливу роль, тож модниці шукають для себе такі варіанти, які допоможуть вдало доповнити будь-який низ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Читайте також 5 гольфів, які потрібні дівчатам цієї осені: модні поради від Андре Тана

Який светр придбати на осінь?

Коричневий светр

Відтінки коричневого стали дуже популярними цієї осені, тому светр в шоколадному кольорі – це вдалий вибір. Така річ має однаковий вигляд для офісних чи буденних образів. Светр коричневого кольору легко поєднується з будь-якими речима.



Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest

Светр з коміром поло

Такий светр стане найстильнішим вибором на осінь. Стилісти радять обирати нейтральний відтінок – сірий чи темно-синій. Поло гарно поєднується з джинсами, спідницями чи штанами.



Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest

Светр у ромби

Впізнаваний візерунок естетики преппі знову повернувся в моду. Светр чудово підходить для роботи чи повсякденних образів.



Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest

Кардиган

Впродовж кількох сезонів кардиган не виходить з моди. Його можна носити під футболку чи лонгслів. Красиво образи виглядають в поєднанні кардигана й джинсів з чоботами на підборах.



Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest

Светр з коміром-шарфом

Цей светр став новинкою осені. Родзинкою став комір у вигляді шарфа. Такий модний акцент додає особливості навіть базовому вбранню.



Модні светри на осінь 2025 / Фото Pinterest

Які ще светри в моді цього сезону?

Цього року в моді будуть светри з високим горлом, розповів Андре Тан у своєму інстаграмі. За його словами, актуальними будуть класичні об'ємні светри, светри грубої в'язки та вироби з оригінальними деталями. Рекомендовані матеріали включають кашемір та м'який трикотаж, а стилізація передбачає поєднання з джинсами або шкіряними спідницями.

Який светр носить Дженніфер Лопес?