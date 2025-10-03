Свитер отвечает за тепло и комфорт, однако эстетическая составляющая играет очень важную роль, поэтому модницы ищут для себя такие варианты, которые помогут удачно дополнить любой низ, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Какой свитер приобрести на осень?
Коричневый свитер
Оттенки коричневого стали очень популярными этой осенью, поэтому свитер в шоколадном цвете – это удачный выбор. Такая вещь имеет одинаковый вид для офисных или будничных образов. Свитер коричневого цвета легко сочетается с любыми вещами.
Свитер с воротником поло
Такой свитер станет самым стильным выбором на осень. Стилисты советуют выбирать нейтральный оттенок – серый или темно-синий. Поло хорошо сочетается с джинсами, юбками или брюками.
Свитер в ромбы
Узнаваемый узор эстетики преппи снова вернулся в моду. Свитер прекрасно подходит для работы или повседневных образов.
Кардиган
В течение нескольких сезонов кардиган не выходит из моды. Его можно носить под футболку или лонгслив. Красиво образы выглядят в сочетании кардигана и джинсов с сапогами на каблуках.
Свитер с воротником-шарфом
Этот свитер стал новинкой осени. Изюминкой стал воротник в виде шарфа. Такой модный акцент добавляет особенности даже базовому наряду.
Какие еще свитера в моде в этом сезоне?
В этом году в моде будут свитера с высоким горлом, рассказал Андре Тан в своем инстаграме. По его словам, актуальными будут классические объемные свитера, свитера крупной вязки и изделия с оригинальными деталями. Рекомендуемые материалы включают кашемир и мягкий трикотаж, а стилизация предполагает сочетание с джинсами или кожаными юбками.
Какой свитер носит Дженнифер Лопес?
- Дженнифер Лопес показала стильный осенний образ. Она надела молочный свитер в косички, который соединила с белой кружевной юбкой и резиновыми сапогами на шнуровках.
- Резиновые сапоги стали модным микротрендом этой осени, и их рекомендуют для осенних прогулок из-за защиты от влажности.