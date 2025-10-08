Текущий сезон порадовал нас модой на свободные джинсы с заниженной талией, джинсы с прямыми штанинами и с закатанным низом, а теперь появилась мода еще и на определенный цвет, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

Какой цвет джинсов в моде осенью?

Последние несколько недель в социальных сетях девушки демонстрируют особую любовь к джинсам коричневого цвета. Они подойдут всем, кто хочет обновить свои образы, тем более что этой осенью коричневый цвет джинсов является номером один.

Мы привыкли носить голубые или синие джинсы, но коричневые джинсы также выглядят довольно интересно. Осенью они идеально сочетаются с коричневыми кроссовками, которые сейчас очень популярны. А еще их можно носить с замшевыми сапогами на каблуках или ковбойками.

Стилисты отмечают, что коричневые джинсы хорошо сочетаются с джинсовыми куртками, классическими или кожаными тренчами, а также с пальто. Под низ можно примерить коричневые свитера или рубашки, чтобы создать монохромный образ. В общем возможностей для стилизации есть многочисленное количество, поэтому коричневый вариант станет хорошей альтернативой классическим синим джинсам.

Джинсы коричневого цвета уже начали активно появляться в коллекциях магазинов, поэтому советуем приобрести удобную модель, а вдохновение для сочетания с другим нарядом стоит искать на территории инстаграм-образов модных девушек.

Украинская стилистка в своем инстаграме рассказала о еще нескольких трендовых джинсов на осень. По ее словам, джинсы с широкими штанинами в размере оверсайз остаются на пике популярности. Также в моде будут джинсы с декоративными элементами. Всегда уместными будут классические прямые джинсы, с подворотами, джинсы-клеш и подковы.

На какие еще джинсы обратить внимание?