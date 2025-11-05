Вельветові штани знову опинилися в центрі модної уваги, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Такі штани є теплими та м’якими, тож все частіше їх обирають модниці для своїх образів.

З чим носити вельветові штани?

Штани з вельвету дуже активно носили у 80-х та 90-х роках. А тепер вони переживають справжнє відродження й мають елегантний вигляд. Вельветові штани вдало поєднуються з м’яким трикотажем, масивними чоботами та черевиками.

У теплу погоду вельветові штани можна носити зі шкіряною курткою чи пальтом. Доволі розкішно та сучасно виглядає поєднання жакета зі штанами так, щоб все виглядало як костюм.

Перевагою вельветових штанів є комфорт. Оксамитова тканина добре тримає тепло й приємна до тіла, тож у штанах вам буде затишно навіть в найпрохолодніші дні.

Цієї осені вельветові штани представили у колекціях багатьох брендів – від преміальних марок до магазинів мас-маркету. У тренді – вільні фасони з прямими та розкльошеними штанинами. Серед кольорів домінують глибокі природні відтінки – це карамельний, темно-синій, оливковий та коричневий.

Тож для тих, хто шукає стильну альтернативу джинсам, радимо звернути увагу на вельветові штани, які додають образам фактурності й легко впишуться в будь-який образ.

А для тих, хто хоче додати джинси до свого гардероба, радимо зосередитися на трьох найкращих моделях: прямого крою, розкльошених та широких, пише Vogue. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.

