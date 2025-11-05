Дизайнер каже, що саме головний убір здатен стати "вишенькою" на торті, тому слід підібрати його під свій верхній одяг, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Читайте також Яке пальто купити цієї осені: Андре Тан назвав ідеальні фасони

У своєму новому дописі дизайнер розповів, що саме носити, щоб виглядати стильно, сучасно й тепло.

Як виглядають модні головні убори осені?

Берети

Цей головний убір знову в тренді. М’які, фетрові чи вовняні – виглядають дуже жіночно. Ідеально пасують під пальто чи тренч. Для тих, хто хоче створити стиль парижанки, Андре Тан радить обирати темно-червоний чи бежевий колір, доповнивши образ червоною помадою.

Об’ємні шапки

Шапки з великим відворотом додають затишку й гарно виглядають з пальтами оверсайз. Дизайнер рекомендує обирати мінімалістичні кольори: сіро-бежевий, молочний або навіть хакі.

Кашкети

Знову у моду повертаються кашкети з твіду чи шкіри. Їх можна носити тоді, коли захочеться замінити берет чи шапку.

Капелюхи

Фетрові капелюхи з широкими полями довершать навіть найпростіше пальто так, що воно буде виглядати люксовим.

Як виглядають трендові головні убори: дивіться відео

Видання Elle пише, що цієї осені в гру вступають шапки біні, хутряні, трикотажні моделі з відворотом, лаконічні "таблетки" чи пухнасті панамки. У статусі універсального головного убору закріпилися бейсболки, які можна носити з пальтами, пуховиками та дублянками.

Які ще модні поради дав Андре Тан?