Дизайнер каже, що саме головний убір здатен стати "вишенькою" на торті, тому слід підібрати його під свій верхній одяг, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.
У своєму новому дописі дизайнер розповів, що саме носити, щоб виглядати стильно, сучасно й тепло.
Як виглядають модні головні убори осені?
Берети
Цей головний убір знову в тренді. М’які, фетрові чи вовняні – виглядають дуже жіночно. Ідеально пасують під пальто чи тренч. Для тих, хто хоче створити стиль парижанки, Андре Тан радить обирати темно-червоний чи бежевий колір, доповнивши образ червоною помадою.
Об’ємні шапки
Шапки з великим відворотом додають затишку й гарно виглядають з пальтами оверсайз. Дизайнер рекомендує обирати мінімалістичні кольори: сіро-бежевий, молочний або навіть хакі.
Кашкети
Знову у моду повертаються кашкети з твіду чи шкіри. Їх можна носити тоді, коли захочеться замінити берет чи шапку.
Капелюхи
Фетрові капелюхи з широкими полями довершать навіть найпростіше пальто так, що воно буде виглядати люксовим.
Як виглядають трендові головні убори: дивіться відео
Видання Elle пише, що цієї осені в гру вступають шапки біні, хутряні, трикотажні моделі з відворотом, лаконічні "таблетки" чи пухнасті панамки. У статусі універсального головного убору закріпилися бейсболки, які можна носити з пальтами, пуховиками та дублянками.
Які ще модні поради дав Андре Тан?
Андре Тан рекомендує довгі, масивні, тоненькі та кольорові шарфи як трендові аксесуари для осені 2025.
Андре Тан виділив тренди осені з Pinterest, серед яких образи в стилі кави й матчі, макіяж в стилі гранж, стрижка піксі, горошок, та стиль преппі.