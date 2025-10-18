Стилісти й модниці обожнюють осінь за те, що в цей сезон можна багато експериментувати з різним вбранням, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана.

Восени можна обирати поміж багатьох варіантів блузок, сорочок, лонгслівів, светрів, верхнього одягу, взуття та головних уборів. У новій добірці дизайнер розповів про тренди, які панують на просторах Pinterest.

Що модно восени у Pinterest?

Образи в стилі кави й матчі

Дизайнер зазначив, що цього сезону в моді образи кавових та зелених відтінків, затишні светри та вільні костюми. Саме тому варто обирати речі в коричневому чи оливковому відтінку.



Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана

Макіяж в стилі гранж і стрижка піксі

Цього сезону помітною є ностальгія за 90-ми роками, тож популярними стають темні олівці для очей, розтушовані тіні й контурні губи. Знову у тренді стає стрижка піксі, яка підійде для зухвалих жінок з характером.



Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана

Горошок

За словами дизайнера, горошок – це класика, яка нікуди не зникає. Найкраще виглядає чорний горошок на білому. Тренд на цей принт можна побачити всюди – від суконь і сумок до взуття і капелюшків.



Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана

Стиль преппі

У моді восени шкільна естетика в дорослій інтерпретації. Обирайте для себе смугасті поло, картаті спідниці, светри на плечах і лофери.



Модні образи з Pinterest / Фото з інстаграму Андре Тана

Який теплий одяг носити цієї осені?