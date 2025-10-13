Все частіше дівчата почали додавати джинси білого кольору у свій гардероб, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Справді, образи з білими джинсами виглядають свіжішими й цікавішими, тож є гарною альтернативою звичним для нас синім чи блакитним штанам.

Як модно виглядати в білих джинсах?

Білі джинси – універсальна річ, бо легко поєднуються з будь-якими речима в найрізноманітніших кольорах. Носити джинси можна з кросівками й бомберами в будні дні й стилізувати з сорочками, пальтами й чоботами на підборах у вихідні.

Стилісти підібрали кілька найкращих аутфітів, у яких красувалися нещодавно блогери. Усі вони складаються з білих джинсів в основі образу, тож повторити їх досить просто.

Біла футболка, джинси та пальто

Фінська інфлюенсерка Йоханна Піспа створила базову комбінацію речей на основі білої футболки, джинсів прямого крою й сіро-коричневого довгого пальта. Дівчина довершила аутфіт модною довгою сумкою, яка точно вже є у віш-лістах багатьох модниць.



Модний образ на осінь / Фото з інстаграму Йоханни Піспи

Біла футболка, джинси та тренч

Британська інфлюенсерка Мерилін Каземакс приміряла для прогулянки Лондоном білу футболку в поєднані з білосніжними джинсами, а зверху одягнула блідо-жовте пальто. Свій цікавий аутфіт вона довершила в’єтнамками, а в жовтні замість такого взуття можна одягнути туфлі чи чоботи.

Замшева куртка і білі джинси

Британська модниця Анна Ньютон приміряла ще один хіт осені – коричневу замшеву куртку, одягнувши під низ сірий светр з білими мішкуватими джинсами. Її аутфіт довершили чоботи на низьких підборах.

Жакет, светр на поясі та джинси

Шведська модниця Йоганна Лагер білі мішкуваті джинси поєднала з сірим жакетом-оверсайз, білою футболкою та смугастим червоним светром, який зав’язала навколо талії. Такий образ виглядав свіжо й цікаво.

Українська стилістка у своєму інстаграмі розповіла про ще кілька трендових джинсів на осінь. За її словами, джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз залишаються на піку популярності. Також в моді будуть джинси з декоративними елементами. Завжди доречними будуть класичні прямі джинси, з підворотами, джинси-кльош та підкови.

Трендові джинси на осінню пору:

На які ще джинси звернути увагу?