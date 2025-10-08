Сукні завжди мають шикарний та елегантний вигляд, а найкращі моделі носять відомі інфлюенсерки, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. У матеріалі розповідаємо про найкрасивіші плаття на осінь, які підійдуть на кожен день чи для особливих виходів.

Як плаття в моді восени?

Атласне з мереживом

Попри те, що атласні плаття з мереживом більше викликають асоціацію з літнім гардеробом, в осінню пору також варто звернути на них увагу. Особливо вишуканим це вбрання буде виглядати з чоботами чи туфлями на підборах.

В’язана сукня

Така сукня вважається класикою, тож її неможливо обійти увагою. Обирати на осінь можна класичний крій або робити ставку на подовжені моделі.

Шкіряна сукня

Плаття зі штучної шкіри представили майже всі дизайнери відомих нам брендів. У моді довжина міні та A-подібні вирізи.

Картата сукня

Плаття в клітинку вважатимуться одними з наймодніших в осінньому сезоні. Сукні гарно поєднуються з пальтами та класичними чоботами й сумками.

Драпірована сукня

Впродовж багатьох років драпірована сукня не виходить з моди. Вона чудово моделює фігуру, підкреслює переваги й приховує недоліки.

Восени в моді буде сукня з коміром на довгий рукав та з ґудзиком, яка нагадує сорочку, пише Real Simple. Також восени будуть актуальні сукні з об’ємними, драпірованими чи скульптурними рукавами. До трійки найцікавіших суконь входить жіночне плаття з деталями, яке гарно підкреслює фігуру й робить образ незвичним.

Яке взуття одягнути під сукні?