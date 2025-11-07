З чорними штанами можна створити безліч красивих комбінацій, тож ми розповімо про найпопулярніші з них, які вартують вашої уваги, пише 24 Канал з посиланням на In Style.

З чим носити чорні штани восени?

Зі шкіряною курткою

Чорні штани гарно стилізуються зі шкіряною курткою. Щоб уникнути монотонності в образі, можете додати якийсь яскравий светр чи лонгслів.

З пальтом

Цього сезону модними є пальта приглушених тонів – коричневий чи хакі. Вони гарно стилізуються з чорними штанами, туфлями та блузами світлих тонів.

З короткою шубою

Шуби зі штучного хутра мають дуже красивий вигляд, тож замість джинсів, поєднуйте верхній одяг інколи з чорними штанами. Можна стилізувати шубу з чоботами на високих підбрах або ж навіть одягнути базові кросівки.

Зі смугастим светром поло

Светр з коміром поло цього сезону вважається найпопулярнішим. Носіть його з чорними штанами або водолазкою для створення базового образу.

А для тих, хто хоче додати джинси до свого гардероба, радимо зосередитися на трьох найкращих моделях: прямого крою, розкльошених та широких, пише Vogue. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.

Якого кольору модні джинси восени?