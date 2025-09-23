Брюки являются универсальными и функциональными, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Примеряя брюки, можно легко с рубашками, блузами, лонгсливами и свитерами. Они имеют стильный и расслабленный вид, поэтому проблем с созданием образов не будет никаких.

Какие брюки выбрать на осень?

Кожаные брюки

По словам Андре Тана, такие брюки добавляют образу дерзости и выглядят очень дорого. Их стоит сочетать с объемными свитерами или с классическими жакетами.

Брюки с высокой талией

Эти брюки являются не просто модными, а еще и стилистически выгодными для фигуры и ног. Они удлиняют ноги, а также делают акцент на талии, которая становится в брюках выразительной. Андре Тан советует выбирать черные или пастельные оттенки, чтобы можно было создать как можно больше универсальных образов.

Джоггеры

Спортивные штаны подойдут для тех, кто любит комфорт. Рекомендуется выбирать модель из мягкой ткани и сочетать с худи или объемными свитерами.

Брюки клеш

Эти брюки придадут легкости и женственности образу, поэтому стоит выбирать именно их для дополнительной утонченности.

Классические темно-синие брюки

Андре Тан отметил, что без них невозможно обойтись, потому что они являются классикой, которая никогда не выйдет из моды. Темно-синие брюки выглядят элегантно и всегда в тренде.

