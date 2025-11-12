Джинсы мы носим весь год, поэтому даже в осеннюю пору стоит найти интересные фасоны, которые удачно сочетаются с любой обувью и верхней одеждой, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Брюки из денима всегда занимали центральное место, и этот сезон – не исключение. Эксперты по стилю рассказали о самых интересных позициях, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Какие джинсы в моде в этом году?

Мешковатые джинсы

Без широких джинсов нам уже не обойтись. Они достаточно комфортные и универсальные, поэтому хорошо подходят на холодное время года. Их можно сочетать с обтягивающими лонгсливами, гольфами или свитерами.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Коричневые джинсы

Оттенки коричневого добрались и до джинсов. Чтобы разнообразить свои образы, предлагаем присмотреться к красивым джинсам шоколадного цвета, который хорошо сочетается с нарядами из классического осеннего гардероба.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Джинсы-бочки

Фасон этих джинсов расширяется на колене и легко сужается к лодыжке. Такие джинсы стоит сочетать с облегающим верхом для создания минималистичных образов.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Джинсы клеш

Стиль бохо в этом году на пике популярности, поэтому без джинсов клеш нам не обойтись. Выбирайте на зиму темный деним и стилизуйте джинсы с пальто и сапогами на каблуках.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Винтажные джинсы

В начале лета в моду вошли винтажные джинсы, которые выглядят так, как будто им несколько лет. Среди заметных моделей – грязные джинсы. Они подойдут не всем, но имеют довольно интересный вид.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Стилисты рекомендуют носить джинсы осенью с вязаными свитерами, замшевыми сапогами или красным цветом для свежего вида, пишет Who What Wear. Трендовыми остаются джинсы с широкими штанинами, декоративными элементами, классические прямые джинсы и джинсы-клеш. Эти джинсы идеально сочетаются с разнообразным верхом, пальто, дубленками и сапогами – на каблуках или без.

Какие модные новинки надо знать?