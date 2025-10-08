К самым популярным моделям, которые будут оставаться в моде следующие несколько месяцев традиционно входят белые рубашки, универсальные модели в полоску, а также вещи в клетчатый принт и еще несколько красивых вариантов, которые понравятся многим девушкам, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Какие рубашки в моде в этом году?
Белые рубашки
Рубашки белого цвета десятилетиями занимают почетное место в мире моды. Актуальны не только базовые белые рубашки, но и варианты с приталенной талией, или наоборот в размере оверсайз.
Синие и белые полосы
Сине-белые полоски на рубашках остаются классическим вариантом, поскольку их легко сочетать с базовыми и трендовыми вещами. А для тех, кто любит одевать рубашки в офис, вариант в полоску прекрасно подойдет.
Клетка
Клетчатый принт является одним из ведущих в осеннем сезоне, поэтому клетка является популярным узором. Клетчатые рубашки можно носить с базовыми джинсами или классическими черными брюками.
Шелковая или атласная рубашка
Такие рубашки были популярными в 90-х годах, но сейчас снова активно ворвались в моду. Тренд на шелковые и атласные рубашки начал Том Форд почти три десятилетия назад. Этот элемент гардероба подчеркивает сексуальность и добавляет чувственность каждому образу.
Джинсовая рубашка
Этой осенью в моде тренд на двойной деним, поэтому можно смело сочетать джинсовую рубашку с различными моделями джинсов.
К слову, в этом сезоне стало модным сочетать белую рубашку с галстуком, пишет Vogue. Сочетание рубашки и галстука стало модным заявлением, которое делает образ гораздо более стильным. Для создания современного вида, стоит совместить черный классический или атласный галстук с рубашкой.
Какие блузы будут в моде в этом году?
Модными в этом году являются корсетные, шелковые и блузы в бельевом стиле, которые возвращаются из 90-х годов.
Также актуальными будут блузы в стиле бохо, с драпировкой, утилитарном стиле и кожаные блузы в разных оттенках.