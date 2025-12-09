У новому відеоролику дизайнер розповів про тренди, які панують цієї зими, тож їх варто додати до свого гардероба, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Андре Тана. Дизайнер розповів, які речі зігріють у холодну пору й зроблять образ актуальним та дорогим.

На які зимові тренди треба звернути увагу?

Об’ємні шуби та плюшеві фактури

Екохутро вже актуальне мінімум 5 років. Чим об’ємнішою буде шуба, тим краще. Андре Тан порадив обирати молочні, бежеві відтінки, які завжди виглядають свіжо й трендово. Такий верхній одяг завжди додає елегантності.

Шарф XXL

Дизайнер зазначив, що дуже широкі та довгі шарфи є справжнім хітом сезону. Завдяки цьому аксесуару можна отримати стильний та дорогий шарф, який довершить будь-який образ. Чим об’ємніший буде шарф, тим краще.

Трикотажний образ

Андре Тан радить звернути увагу на трикотажні костюми, спідниці, кардигани, які цього сезону є на піку популярності. В’язані сукні у зимову пору також виглядають досить розкішно.

Яскравий червоний акцент

Червоний колір точно буде в тренді. Він додає шику та робить образ завершеним. Це може бути светр, ефектна сумка, шапка з шарфом чи шкіряна спідниця.

Як виглядають тренди зими: дивіться відео

Нагадаємо, Pantone оголосив головним кольором 2026 року білий відтінок під назвою Cloud Dancer, який символізує новий початок та прагнення до оновлення. Видання CNN додало, що цей колір вперше став головним відтінком з моменту запуску програми Pantone Color of the Year у 1999 році, і він має ідеальний баланс холодних і теплих підтонів.

