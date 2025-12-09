В новом видеоролике дизайнер рассказал о трендах, которые царят этой зимой, поэтому их стоит добавить в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Андре Тана. Дизайнер рассказал, какие вещи согреют в холодное время и сделают образ актуальным и дорогим.

На какие зимние тренды надо обратить внимание?

Объемные шубы и плюшевые фактуры

Эко-мех уже актуален минимум 5 лет. Чем объемнее будет шуба, тем лучше. Андре Тан посоветовал выбирать молочные, бежевые оттенки, которые всегда выглядят свежо и трендово. Такая верхняя одежда всегда добавляет элегантности.

Шарф XXL

Дизайнер отметил, что очень широкие и длинные шарфы являются настоящим хитом сезона. Благодаря этому аксессуару можно получить стильный и дорогой шарф, который завершит любой образ. Чем объемнее будет шарф, тем лучше.

Трикотажный образ

Андре Тан советует обратить внимание на трикотажные костюмы, юбки, кардиганы, которые в этом сезоне на пике популярности. Вязаные платья в зимнюю пору также выглядят достаточно роскошно.

Яркий красный акцент яркий красный акцент

Красный цвет точно будет в тренде. Он добавляет шика и делает образ завершенным. Это может быть свитер, эффектная сумка, шапка с шарфом или кожаная юбка.

Как выглядят тренды зимы: смотрите видео

Напомним, Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению. Издание CNN добавило, что этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.

