Високий комір змінює поставу, окреслює лінію шиї, а ще візуально наче видовжує силует, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Читайте також Головна покупка жовтня: модні пальта на осінь, які хочуть всі жінки

Чому пальто з коміром стало таким популярним?

Осіння мода не обмежується лише одним кроєм. Довгі пальта створюють витончений вигляд, коротші – надають свободи руху. Безпрограшними цієї осені залишаються класичні відтінки – чорний, сірий та бежевий. А для тих, хто хоче виокремити свій образ, може обирати винно-червоний, оливковий і темно-синій.



Пальто з коміром стає трендом осені / Фото Pinterest

Стилісти кажуть, що пальто з високим комірем – це не мікротренд. Якщо воно виготовлене з вовни чи кашеміру, то подарує своїм власницям тепло й має всі шанси на тривалу популярність. Такі речі не виходять з моди, а стають класикою.

Носити пальто з високим коміром можна з джинсами й черевиками для міських образів. Для вечірнього виходу підійде сукня з підборами. Для тих, хто планує придбати цієї осені пальто, рекомендуємо звернути на фасон з високим коміром, яке було представлене у багатьох колекціях на Тижнях моди.

Видання Elle пише, що цієї осені ключову роль відіграє силует. У тренді – пальта з акцентом на талію, моделі довжини міні та міді, варіанти з накидками та кейпи. А ще починає зростати інтерес до східної естетики. Модниці все частіше обирають для себе прості форми, природні відтінки й відмовляються від декоративності.

Які пальта роблять образ дорогим?