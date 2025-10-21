Гайд готовыми аксессуарами от Андре Тана, позволит каждой девушке найти для себя именно тот аксессуар, который лучше всего подойдет к образу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм дизайнера.

Читайте также Андре Тан назвал главные тренды осени с Pinterest: вещи, которые вам понравятся

За профилем одного из самых популярных мужчин в украинской модной индустрии следит более 500 тысяч подписчиков, поэтому Андре Тан охотно делится со всеми модными советами. Для тех, кто ищет для себя шарфы на холодное время, советуем присмотреться к модной подборке от дизайнера.

Какие шарфы в моде в этом году?

Длинные красивые шарфы

В моде этой осенью такие шарфы, которые можно дважды обмотать вокруг шеи. Такой шарф визуально вытянет силуэт и выглядит очень стильно.

Массивные шарфы

Это могут быть мягкие, теплые или пушистые шарфы. Выбирайте грубую вязку, шерсть, шерсть. По словам дизайнера, такой шарф выглядит стильно и ненавязчиво.

Тоненькие шарфы

Такой шафр можно носить не только на шее, но и как аксессуар на сумке, волосах или как головной убор на голове.

Цветные шарфы

Шарф может стать цветным акцентом в образе. К серому монохромному или черному образу можно подобрать яркий красный шарф, который будет иметь невероятный вид.

Как выглядят актуальные шарфы: смотрите видео

Андре Тан добавил, что шарф – это прекрасное украшение к образу, но его преимущество заключается еще и в том, что этот аксессуар является очень теплым на осень. Добавьте несколько вариантов в свой гардероб, чтобы создавать интересные и модные образы.

Для тех, кто будет искать цветные шарфы, стоит присмотреться к нескольким популярным аксессуарам, пишет Who What Wear. Модными этой осенью являются нежно-розовый, бургунди, темно-синий, шоколадный и бледно-желтый. Эти оттенки легко сочетаются с гардеробом и добавят яркости образам.

Какую теплую одежду купить на осень?