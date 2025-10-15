Джинсы являются той вещью, которая может выглядеть по-разному в зависимости от того, с чем вы их стилизуете, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Они могут просто выглядеть со свитшотом и кроссовками, а могут иметь совсем другой элегантный вид в сочетании с сапогами на каблуках.

Стилисты нашли несколько интересных сочетаний, благодаря которым джинсы имеют все шансы выглядеть современнее и свежее.

С чем носить джинсы осенью?

Со свитером в ромбы

Вязаные свитера или кардиганы аргайл снова в моде. Многим они напоминают принт вещей, которые носили наши папы, однако в этом году они претерпели обновление. Европейские модницы начали гораздо активнее их носить уже с начала октября.

С замшевыми сапогами

Сапоги являются лучшим базовым элементом на осенний сезон. Девушки инвестировали в сапоги на каблуках, а для удобства можно приобрести сапоги на плоской подошве. Замша последние несколько месяцев стала очень популярной, поэтому можно покупать кроме обуви еще и сумки или куртки.

С красным цветом

Минималисткам, которые обожают носить приглушенные тона и нетральную палитру, в этом сезоне советуем добавить яркий оттенок в свой гардероб. Красный свитер прекрасно поможет освежить образ.

С интересной сумкой

Сумки в этом году стали желанным аксессуаром каждой девушки. Ко всем классическим сумкам хочется добавить трендовую замшевую модель, сумку хобо, плетеную, с дармовисами или в удлиненной форме. Выбирайте любую модель, которая удачно завершит ваш аутфит.

С кожаной курткой

Изысканный силуэт куртки в классическом и вневременном стиле, поможет завершить любой аутфит. Стилизуйте такую куртку с сапогами на каблуках и мешковатыми джинсами.

Украинская стилистка в своем инстаграме рассказала о еще нескольких трендовых джинсах на осень. По ее словам, джинсы с широкими штанинами в размере оверсайз остаются на пике популярности. Также в моде будут джинсы с декоративными элементами. Всегда уместными будут классические прямые джинсы, с подворотами, джинсы-клеш и подковы.

