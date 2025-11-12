Стильне та красиве вбрання доповнюють не лише прикраси та аксесуари, але й взуття, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Деякі пари здатні лише погіршити ситуацію, тому від них треба відмовитися.

Читайте також Це зашквар – стилістка назвала антитрендові головні убори

Кожен з нас має право самовиражатися, але певне взуття все ж таки вважається зайвим. Цього року в моді чимало красивих чобіт, тому краще оминати небажані пари.

Яке взуття вважається антитрендовим?

Чопери

Це взуття вже вийшло з моди, тому купувати його не варто. Замість них обирайте базові козаки. Такі чоботи мають актуальний вигляд та підходять під усі речі.

Угги

Це взуття краще носити на прогулянках за містом чи брати для поїздок на природу. Замість них варто обирати класичні чоботи.

Масивна й тракторна підошва

У моді цього року витончене та елегантне взуття, тому рекомендовано обирати чоботи без зайвих деталей.

Анімалістичний принт

За словами Андре Тана, яскраві варіанти взуття виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.

Як виглядає антитрендове взуття: дивіться відео

Видання Cosmopolitan пише, що цієї осені з моди також вийшли шкіряні штани скіні, панамки з екохутра та вкорочені жакети. Замість обтислих шкіряних штанів варто робити ставку на широкі штани зі шкіри в коричневому чи бордовому кольорі. Панамки з хутра замініть фетровими капелюхами чи класичною шапкою біні, а вкорочені жакети – блейзерами розміру оверсайз.

Які ще поради дав Андре Тан?