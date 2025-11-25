Правильно подобранная палитра поможет настроиться на успех, а неудачная – приглушит пыл и создаст нежелательные препятствия, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Марии Субботы.
В каких цветах нельзя встречать Новый год?
Некоторые оттенки способны конфликтовать со стихией года и влиять на энергетику праздника. Если хотите встретить 2026 год с легкостью и оптимизмом, то стоит отказаться от определенных цветов в наряде.
Черный
Этот цвет поглотит энергию и создаст проблемы в году. Животное года не любит темных тонов, поэтому платьев и костюмов в черном цвете следует избегать. Лучше сделать ставку на более живые оттенки.
Синий и голубой
Цвета погасят огненную энергию главного животного года и снизят активность. Синий можно оставить в деталях, но не делать его главным цветом образа.
Белый и серый
Эти цвета создадут ощущение пустоты, холода и скуки. Несмотря на то, что белый является чистым цветом, он все же противоречит динамическому характеру Огненной Лошади.
Темно-коричневый или графитовый
Темные оттенки могут подавить оптимизм в наступающем году. Они забирают праздничную энергию, поэтому от них лучше отказаться.
