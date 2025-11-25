Правильно підібрана палітра допоможе налаштуватися на успіх, а невдала – приглушить запал та створить небажані перешкоди, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Марії Субботи.

У яких кольорах не можна зустрічати Новий рік?

Деякі відтінки здатні конфліктувати зі стихією року та впливати на енергетику свята. Якщо хочете зустріти 2026 рік з легкістю та оптимізмом, то варто відмовитися від певних кольорів у вбранні.

Чорний

Цей колір поглине енергію та створить проблеми у році. Тварина року не любить темних тонів, тому суконь та костюмів у чорному кольорі варто уникати. Краще зробити ставку на живіші відтінки.

Синій та блакитний

Кольори загасять вогняну енергію головної тварини року та знизять активність. Синій можна залишити в деталях, але не робити його головним кольором образу.

Білий та сірий

Ці кольори створять відчуття порожнечі, холоду та нудьги. Попри те, що білий є чистим кольором, він все ж таки суперечить динамічному характеру Вогняного Коня.

Темно-коричневий чи графітовий

Темні відтінки можуть придушити оптимізм у прийдешньому році. Вони забирають святкову енергію, тому від них краще відмовитися.

Які кольори не варто одягати на Новий рік: дивіться відео

