Обувь из замши имеет изысканный вид на низком ходу или каблуках, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Сапоги из замши представили в своих коллекциях бренды Saint Laurent, Alaïa, Prada и Chloé, поэтому это еще одно подтверждение того, что именно этот материал на пике популярности.

Как выглядят трендовые сапоги осени?

Мода на замшевые сапоги началась еще в 60-х годах. Тогда в Великобритании модели челси носили все. Спустя десятилетия такие сапоги стали частью эстетики бохо. Популярность замшевой обуви не угасла даже в 80-х или 90-х годах. Можно сказать, что такая обувь является классикой, которая всегда актуальна.

Впрочем, в современном мире каждый сезон появляется столько новинок, что порой за трендами трудно успеть. На несколько лет все забыли о замшевых сапогах, выбрав для себя жокейскую обувь или угги, а уже с этой осени актуальность сапог снова вырастет.

В этом сезоне модными являются замшевые куртки и сумки в бежевом, верблюжьем или коричневом оттенке, которые мы очень любим. Сочетание этих вещей с сапогами автоматически получит дорогой и привлекательный вид.

Модные девушки уже начинают носить замшевые сапоги с юбками мини, джинсами, шортами и даже спортивными штанами. В предлагаемой подборке советуем вдохновиться интересными и стильными моделями обуви, чтобы найти те сапоги, которые вы захотите приобрести в этом сезоне.

Сапоги с шортами

Сапоги с жакетом

Сапоги с джинсовой курткой

Сапоги с рубашкой

Чем почистить замшевую обувь?