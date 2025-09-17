Взуття із замші має вишуканий вигляд на низькому ходу чи підборах, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Чоботи із замші представили у своїх колекціях бренди Saint Laurent, Alaïa, Prada та Chloé, тому це ще одне підтвердження того, що саме цей матеріал на піку популярності.

Читайте також 5 суконь, які стануть популярними восени: захопливі новинки

Як виглядають трендові чоботи осені?

Мода на замшеві чоботи почалася ще у 60-х роках. Тоді у Великій Британії моделі челсі носили всі. Через десятиліття такі чоботи стали частиною естетики бохо. Популярність замшевого взуття не згасла навіть у 80-х чи 90-х роках. Можна сказати, що таке взуття є класикою, яка завжди актуальна.

Втім, у сучасному світі кожного сезону з’являється стільки новинок, що часом за трендами важко встигнути. На кілька років всі забули про замшеві чоботи, обравши для себе жокейське взуття чи угги, а вже з цієї осені актуальність чобіт знову виросте.

Цього сезону модними є замшеві куртки та сумки в бежевому, верблюжевому чи коричневому відтінку, які ми дуже любимо. Поєднання цих речей з чоботами автоматично отримає дорогий та привабливий вигляд.

Модні дівчата вже починають носити замшеві чоботи зі спідницями міні, джинсами, шортами та навіть спортивними штанами. У пропонованій добірці радимо надихнутися цікавими та стильними моделями взуття, щоб віднайти ті чоботи, які ви захочете придбати цього сезону.

Чоботи з шортами

Чоботи з жакетом

Чоботи з джинсовою курткою

Чоботи з сорочкою

Чим почистити замшеве взуття?