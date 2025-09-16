Неналежний догляд за кросівками може призвести до того, що вони втратять свій привабливий вигляд, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець. Блогерка розповіла, як зберегти улюблену пару взяття у відмінному стані.

Читайте також Чому одну пару взуття не можна носити 2 дні поспіль: дізнайтеся відповідь

Чим почистити кросівки із замші?

Кілька років не зникають з трендів популярні кросівки Adidas Samba. Частинка цього взуття має замшу, тому вона підлягає ретельному чищенню. Блогерка зазначила, що почистити тканину можна за допомогою звичайною гумкою для олівців.

Вже за декілька секунд плями від бруду чи вологи зможуть легко відтертися, а замша посвіжіє на очах.

Як почистити кросівки із замші: дивіться відео

Як ще можна почистити замшу?

Відома домогосподарка Марта Стюарт розповіла, як легко почистити кросівки, якщо вони із замшевого матеріалу. Щоб запобігти накопиченню бруду, замшеві кросівки рекомендовано чистити раз на місяць.

Спочатку потрібно зробити суху чистку й прибрати щіткою бруд та пилюку. Якщо на кросівках є пляма, то прибрати її можна за допомогою засобу для миття посуду. Зайву вологу з кросівок промокніть паперовим рушничком, а тоді нанесіть на взуття спеціальний засіб для захисту замші. При контакті з взуттям волога скотиться та не вбереться в тканину.

До слова, засновники бренду "Чоботар" надали поради щодо догляду за взуттям з різних матеріалів, включаючи натуральну шкіру, замшу, нубук та екошкіру.