День народження мами – це гарний спосіб не лише потішити її квітами й подарунком, але й сказати усі ті щирі слова, на які матуся заслуговує, пише 24 Канал.

Мама є найважливішою людиною для кожного з нас, тому привітання в цей день має бути щирим, від душі та зворушливим. У добірці зібрані душевні привітання, які розчулять кожну матусю.

Привітання мами з Днем народження

Дорога мамо! Сьогодні хочу побажати тобі безмежної радості, безліч посмішок та море щастя! Ти – найкраща мама на цілій планеті, і кожен день я вдячна тобі за любов та турботу! Хай кожен день наповниться теплом твого серця. Нехай життя подарує тобі все найкраще, а я буду завжди поруч, щоб тішити тебе!

***

Матусю, вітаю! Дякую тобі за все – за твою доброту, мудрість і нескінченну любов. Нехай у твоєму житті буде більше світлих і щасливих моментів!

***

Мамо, ти – найкраща людина у моєму житті! Твоя любов, турбота та мудрість зробили мене тим, ким я є сьогодні. Дякую тобі за підтримку, віру в мене та нескінченне тепло, яке ти випромінюєш. Нехай кожен твій день буде сповнений радістю, здоров’ям та гармонією. Я завжди поруч, і ти для мене найдорожча людина у світі!

***

Люба мамо, найрідніша кровиночка моя! Вітаю тебе із днем народження. Нехай твої очі завжди будуть веселими та світяться яскравими вогниками, а у твоєму доброму серці ніколи не згасає любов та доброта, якою ти зігріваєш весь світ та нашу родину. Щастя тобі, моя матусю!

***

Мамо, з твоїм днем! Ти – моє світло, моя опора і найрідніша людина. Дякую за кожен твій погляд, кожне добре слово і безмежну турботу. Нехай доля дарує тобі лише щасливі моменти, здоров’я та багато приводів усміхатися!



Щирі привітання з Днем народження мами / Фото Pexels

Мамо, сьогодні твій день, і я хочу, щоб ти знала, як сильно я тебе люблю і ціную. Ти – моє натхнення, мій приклад і моя опора. Бажаю тобі міцного здоров’я, гармонії в душі та радості в серці. Нехай життя дарує тобі лише щасливі миті, а поруч завжди будуть люди, які тебе люблять і цінують!

***

Нині найособливіший день – день народження моєї матусеньки! Вона – моє світло, вона – моє щастя, вона – моя радість! Мамо я щиро обіймаю тебе і дякую тобі, моя лебідко, за життя, яке ти мені подарувала, за ночі, які недосипала, за твоє тепло і доброту, які зігрівають мою душу! Люблю тебе! З днем народження!!!

***

Найдорожча моя мамо, сьогодні особливий день, бо ти народилася – і світ став кращим! Ти – моє натхнення, мій маяк і моя найближча людина. Бажаю тобі завжди відчувати любов і тепло, яке ти даруєш іншим. Будь щасливою, мамо!

***

Єдина у світі, найкраща матуся, ти — сонечко в нашім житті! Вітаю тебе із твоїм днем народження, люба мамо! Дозволь висловити тобі мою безмежну подяку за все те, що ти давала та даєш мені, за твою любов та ласку, тепло та піклування. Бажаю тобі здоров’я та сил, радості та щастя, любові та натхнення, жити яскраво кожного дня. Люблю тебе, найкраща у світі матуся, зі святом!

***

Мамочко, ти – ангел, який завжди поруч! Ти даруєш мені любов, тепло та захист. Бажаю тобі тільки щастя, гарного настрою і світла в кожному дні. Ти заслуговуєш на все найкраще у світі!

***

Моя найрідніша на світі людина, моя мамусенько! Вітаю тебе з днем народження! Хай кожна мить приносить тобі радість! Хай кожен світанок обіймає тебе сонячними промінчиками, хай кожна пора року дарує тобі неймовірні емоції, хай кожна людина, яку ти зустрічаєш на життєвім шляху несе з собою торбинку доброти та ділиться нею з тобою! Обіймаю тебе, матусю!

