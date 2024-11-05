Подруга в житті кожної жінки займає особливе місце, передає 24 Канал. З нею можна все обговорити, порадитися та знайти підтримку. У День народження цінними є не подарунки, а щирі слова, які надовго запам’ятаються.

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Ці привітання дозволять вашій подрузі відчути себе особливою, а деякі слова проберуть аж до сліз, оскільки вони оригінальні та щирі. Красиве привітання для подруги з Днем народження зробить її свято ще яскравішим.

Привітання з Днем народження подруги у прозі

Моя найкраща подруга! Вітаю тебе з днем народження! Нехай кожен день твого життя буде наповнений щастям, радістю і любов’ю. Ти неймовірно талановита, натхненна, креативна і цілеспрямована. Я впевнена, що з твоєю допомогою, твій життєвий шлях буде повний багатства та успіху. Бажаю тобі всього найкращого, здоров’я, реалізації твоїх задумів і безлічі радісних моментів!

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З днем народження, моя дорога подружко! Нехай життя твоє буде наповнене тільки найяскравішими та незабутніми емоціями, нехай кожен день дарує тобі багато посмішок і відмінний настрій. Бажаю міцного здоров’я і віри в себе. Благополуччя, самореалізації та успіхів у всіх починаннях!

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Вітаю з Днем народження!Ти неймовірна, вродлива, розумна і просто чудова людина

Бажаю тобі успіхів в усіх твоїх починаннях і проєктах, бажаю жити в щасті та гармонії з собою і світом.

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Моя подружко, вітаю днем народження! Навіть не знаю, чого побажати, адже хочу, щоб ти мала абсолютно усе, про що мрієш. Нехай так і буде – всі мрії здійсняться, щастя та любов кожного дня будуть із тобою, а вдача ніколи не відвернеться. З днем народження, моя хороша!

Красиві привітання подрузі з Днем народження / Фото Pinterest

З Днем народження! Від усієї душі вітаю Тебе з цим радісним святом! Бажаю безтурботної, світлої, щасливої долі. Нехай дорога Твоя буде завжди рівною, широкою і гладкою. Нехай у серці живуть світлі й піднесені бажання. Нехай Твоя душа народжує прекрасні мрії, а Твій розум втілює їх у життя. Бажаю міцного здоров’я, бадьорого духу, радості. Живи в мирі та злагоді з тими, хто Тебе оточує. Нехай Твій святковий настрій збережеться на довгі-довгі роки.

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Моя дорога, вітаю тебе з днем народження! Нехай всі мрії здійснюються, щасливі дні тривають, посмішки не закінчуються. Нехай тебе оточують любов, щастя і турбота. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, хороших друзів. Залишайся такою ж життєрадісною, прекрасною і неповторною!

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З днем Народження тебе, моя подруго! Бажаю солодкого життя, смачних моментів і, як то кажуть, щоб все було в шоколаді! А якщо серйозно, то бажаю мирного неба, любові, впевненості в русі до своїх цілей, грошового благополуччя, удачі у всіх сферах життя, щоб життя іскрилося і грало всіма яскравими фарбами, приносячи задоволення, радість і щастя!

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Дорога подруга, з днем Народження тебе. Бажаю від щирого серця завжди залишатися неймовірно красивою, щиро коханою, безсумнівно, успішною і нескінченно щасливою. Нехай життя радує тебе приємними подарунками, добрими чудесами, чудовим настроєм і радісними зустрічами.

Найкращі привітання подрузі з Днем народження / Фото Pinterest

Дорога моя подруга. Сьогодні твій день і я божевільно рада, що можу зараз тебе привітати від чистого серця. Будь щаслива, не бійся нового, не тримайся за старе та отримаєш заслужене. Залишайся такою ж доброю і щирою, я люблю тебе.

Привітання з Днем народження подруги у віршах

Моя люба подружко, вітаю!

В день чудовий сьогодні бажаю

Підтримки, миру та добра,

Щоб ти щасливою була.

Здоров’я, наснаги та Божої ласки,

Хай буде життя твоє схоже на казку!

***

З днем народження щиро вітаю,

Щастя й радості, звісно, бажаю.

Бажаю достатку і море любові,

Щоб всього у тебе було доволі.



Здоров’я і сили, щоб не полишали,

Щоб квіти оселю твою прикрашали,

Щоб в небі безхмарному сяяло сонце

І щиро всміхалось тобі у віконце.

***

Зі святковим днем тебе вітаю!

Багато слів хороших тобі побажаю.

Щоб завжди світилась, як зірка,

І ніколи не плакала гірко.



Щоб завжди впевненість твоя

Дарувала надзвичайні моменти життя.

Щоб твої оченята, як море,

Дарували посмішку, а не горе.



Щоб серденько завжди палало коханням,

А в коханої людини викликало бажання.

Щоб твої мрії здійснювалися,

А цілі завжди реалізовувалися.

***

Моя подружко, вітання

В день народження прийми,

Обдарує нехай доля

Тебе білими крильми.

Щоб злетіла на вершину,

Не боялась висоти,

Успіхів тобі бажаю

У житті досягти.



Щирі привітання подрузі з Днем народження / Фото Pinterest

Люба подруга моя,

Я тебе вітаю.

В цей святковий, гарний день

Щастя побажаю.

Нехай краса твоя цвіте,

Кохання в серці розквітає,

Кількість прихильників росте,

Щоб кращого собі обрала.

Здоров’я хочу побажати,

Кар’єру вдалу збудувати,

А ще, щоб виграла джек-пот

І от тоді все буде ОК!

***

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні крапельки страждань.

Життя хай квітне, мов вишневий сад,

І кожен день усміхнено радіє,

А доля подарує зорепад

Здоров'я, миру, успіхів надії

Усмішок глибоких, як дно океану,

Й міцного кохання — без меж і обману.

***

Тортів, яблучок, суничок,

Солоденького життя,

Щоб завжди на Твоєму личку,

Квітла радість і краса!

***

З Днем народження вітання

Мила подружко прийми.

Янгол хай від бід закриє

Тебе білими крильми.

Хай кохання буде чесним,

Вірний друг лиш поруч йде.

Буде світлим і прекрасним

Твоє щастя молоде.

Мрій завжди, вигадуй цілі

І уперто йди до них.

Я бажаю, щоб запал твій

Від життєвих бур не стих.

***

Наш дружба — подарунок,

Тобі вдячна за цей скарб.

Подруго моя прекрасна,

Доля хай додасть ще барв.

В День народження бажаю

Стежкою вірною іти.

Мудрість в серці, в душі радість

На життя все зберегти.

Хай краса твоя не в’яне,

Залишається завжди.

Й магія твоя дівоча

Буде в серці навіки.