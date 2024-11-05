Подруга в жизни каждой женщины занимает особое место, передает 24 Канал. С ней можно все обсудить, посоветоваться и найти поддержку. В День рождения ценны не подарки, а искренние слова, которые надолго запомнятся.

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Эти поздравления позволят вашей подруге почувствовать себя особенной, а некоторые слова проберуть до слез, поскольку они оригинальные и искренние. Красивое поздравление для подруги с Днем рождения сделает ее праздник еще ярче.

Поздравления с Днем рождения подруги в прозе

Моя лучшая подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем, радостью и любовью. Ты невероятно талантливая, вдохновенная, креативная и целеустремленная. Я уверена, что с твоей помощью, твой жизненный путь будет полон богатства и успеха. Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, реализации твоих замыслов и множества радостных моментов!

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С днем рождения, моя дорогая подружка! Пусть жизнь твоя будет наполнена только самыми яркими и незабываемыми эмоциями, пусть каждый день дарит тебе много улыбок и отличное настроение. Желаю крепкого здоровья и веры в себя. Благополучия, самореализации и успехов во всех начинаниях!

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Поздравляю с Днем рождения!!!Ты невероятная, красивая, умная и просто замечательный человек

Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и проектах, желаю жить в счастье и гармонии с собой и миром.

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Моя подружка, поздравляю днем рождения! Даже не знаю, чего пожелать, ведь хочу, чтобы ты имела абсолютно все, о чем мечтаешь. Пусть так и будет – все мечты сбудутся, счастье и любовь каждый день будут с тобой, а удача никогда не отвернется. С днем рождения, моя хорошая!

Красивые поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest

С Днем рождения! От всей души поздравляю Тебя с этим радостным праздником! Желаю беззаботной, светлой, счастливой судьбы. Пусть дорога Твоя будет всегда ровной, широкой и гладкой. Пусть в сердце живут светлые и возвышенные желания. Пусть Твоя душа рождает прекрасные мечты, а Твой ум воплощает их в жизнь. Желаю крепкого здоровья, бодрого духа, радости. Живи в мире и согласии с теми, кто Тебя окружает. Пусть Твое праздничное настроение сохранится на долгие-долгие годы.

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Моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, счастливые дни продолжаются, улыбки не заканчиваются. Пусть тебя окружают любовь, счастье и забота. Желаю крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой!

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С днем Рождения тебя, моя подруга! Желаю сладкой жизни, вкусных моментов и, как говорится, чтобы все было в шоколаде! А если серьезно, то желаю мирного неба, любви, уверенности в движении к своим целям, денежного благополучия, удачи во всех сферах жизни, чтобы жизнь искрилась и играла всеми яркими красками, принося удовольствие, радость и счастье!

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Дорогая подруга, с днем Рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, отличным настроением и радостными встречами.

Лучшие поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest

Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумно рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.

Поздравления с Днем рождения подруги в стихах

Моя дорогая подружка, поздравляю!

В день чудесный сегодня желаю

Поддержки, мира и добра,

Чтобы ты счастливой была.

Здоровья, воодушевления и Божьей ласки,

Пусть будет жизнь твоя похожа на сказку!

***

С днем рождения искренне поздравляю,

Счастья и радости, конечно, желаю.

Желаю достатка и море любви,

Чтобы всего у тебя было вдоволь.



Здоровья и силы, чтобы не оставляли,

Чтобы цветы дом твой украшали дом твой,

Чтобы в небе безоблачном сияло солнце

И искренне улыбалось тебе в окошко.

***

С праздничным днем тебя поздравляю!

Много слов хороших тебе пожелаю.

Чтобы всегда светилась, как звезда,

И никогда не плакала горько.



Чтобы всегда уверенность твоя

Дарила необычайные моменты жизни.

Чтобы твои глазки, как море,

Дарили улыбку, а не горе.



Чтобы сердечко всегда пылало любовью,

А у любимого человека вызывало желание.

Чтобы твои мечты осуществлялись,

А цели всегда реализовывались.

***

Моя подружка, поздравления

В день рождения прими,

Одарит пусть судьба

Тебя белыми крыльями.

Чтобы взлетела на вершину,

Не боялась высоты,

Успехов тебе желаю

В жизни достичь.



Искренние поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest

Дорогая подруга моя,

Я тебя поздравляю.

В этот праздничный, хороший день

Счастья пожелаю.

Пусть красота твоя цветет,

Любовь в сердце расцветает,

Количество поклонников растет,

Чтобы лучшего себе выбрала.

Здоровья хочу пожелать,

Карьеру удачную построить,

А еще, чтобы выиграла джек-пот

И вот тогда все будет ОК!

***

Пусть васильками цветут лета прекрасные,

Пусть исполнятся тысячи желаний,

Чтобы судьба дарила только счастье,

Ни грамма бед, ни капельки страданий.

Жизнь пусть цветет, словно вишневый сад,

И каждый день улыбчиво радуется,

А судьба подарит звездопад

Здоровья, мира, успехов надежды

Улыбок глубоких, как дно океана,

И крепкой любви - без границ и обмана.

***

Тортов, яблочек, земляничек,

Сладкой жизни,

Чтобы всегда на Твоем личике,

Цвела радость и красота!

***

С Днем рождения поздравления

Милая подружка прими.

Ангел пусть от бед закроет

Тебя белыми крыльями.

Пусть любовь будет честной,

Верный друг лишь рядом идет.

Будет светлым и прекрасным

Твое счастье молодое.

Мечтай всегда, придумывай цели

И упорно иди к ним.

Я желаю, чтобы пыл твой

От жизненных бурь не стих.

***

Наша дружба - подарок,

Тебе благодарна за это сокровище.

Подруга моя прекрасная,

Судьба пусть добавит еще красок.

В день рождения желаю

Тропой верной идти.

Мудрость в сердце, в душе радость

На жизнь все сохранить.

Пусть красота твоя не увядает,

Остается всегда.

И магия твоя девичья

Будет в сердце навеки.