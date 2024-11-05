Подруга в жизни каждой женщины занимает особое место, передает 24 Канал. С ней можно все обсудить, посоветоваться и найти поддержку. В День рождения ценны не подарки, а искренние слова, которые надолго запомнятся.
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Эти поздравления позволят вашей подруге почувствовать себя особенной, а некоторые слова проберуть до слез, поскольку они оригинальные и искренние. Красивое поздравление для подруги с Днем рождения сделает ее праздник еще ярче.
Поздравления с Днем рождения подруги в прозе
Моя лучшая подруга! Поздравляю тебя с днем рождения! Пусть каждый день твоей жизни будет наполнен счастьем, радостью и любовью. Ты невероятно талантливая, вдохновенная, креативная и целеустремленная. Я уверена, что с твоей помощью, твой жизненный путь будет полон богатства и успеха. Желаю тебе всего наилучшего, здоровья, реализации твоих замыслов и множества радостных моментов!
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С днем рождения, моя дорогая подружка! Пусть жизнь твоя будет наполнена только самыми яркими и незабываемыми эмоциями, пусть каждый день дарит тебе много улыбок и отличное настроение. Желаю крепкого здоровья и веры в себя. Благополучия, самореализации и успехов во всех начинаниях!
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Поздравляю с Днем рождения!!!Ты невероятная, красивая, умная и просто замечательный человек
Желаю тебе успехов во всех твоих начинаниях и проектах, желаю жить в счастье и гармонии с собой и миром.
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Моя подружка, поздравляю днем рождения! Даже не знаю, чего пожелать, ведь хочу, чтобы ты имела абсолютно все, о чем мечтаешь. Пусть так и будет – все мечты сбудутся, счастье и любовь каждый день будут с тобой, а удача никогда не отвернется. С днем рождения, моя хорошая!
Красивые поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest
С Днем рождения! От всей души поздравляю Тебя с этим радостным праздником! Желаю беззаботной, светлой, счастливой судьбы. Пусть дорога Твоя будет всегда ровной, широкой и гладкой. Пусть в сердце живут светлые и возвышенные желания. Пусть Твоя душа рождает прекрасные мечты, а Твой ум воплощает их в жизнь. Желаю крепкого здоровья, бодрого духа, радости. Живи в мире и согласии с теми, кто Тебя окружает. Пусть Твое праздничное настроение сохранится на долгие-долгие годы.
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Моя дорогая, поздравляю тебя с днем рождения! Пусть все мечты сбываются, счастливые дни продолжаются, улыбки не заканчиваются. Пусть тебя окружают любовь, счастье и забота. Желаю крепкого здоровья, терпения, хороших друзей. Оставайся такой же жизнерадостной, прекрасной и неповторимой!
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С днем Рождения тебя, моя подруга! Желаю сладкой жизни, вкусных моментов и, как говорится, чтобы все было в шоколаде! А если серьезно, то желаю мирного неба, любви, уверенности в движении к своим целям, денежного благополучия, удачи во всех сферах жизни, чтобы жизнь искрилась и играла всеми яркими красками, принося удовольствие, радость и счастье!
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Дорогая подруга, с днем Рождения тебя. Желаю от всей души всегда оставаться невероятно красивой, искренне любимой, несомненно, успешной и бесконечно счастливой. Пусть жизнь радует тебя приятными подарками, добрыми чудесами, отличным настроением и радостными встречами.
Лучшие поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest
Дорогая моя подруга. Сегодня твой день и я безумно рада, что могу сейчас тебя поздравить от чистого сердца. Будь счастлива, не бойся нового, не держись за старое и получишь заслуженное. Оставайся такой же доброй и искренней, я люблю тебя.
Поздравления с Днем рождения подруги в стихах
Моя дорогая подружка, поздравляю!
В день чудесный сегодня желаю
Поддержки, мира и добра,
Чтобы ты счастливой была.
Здоровья, воодушевления и Божьей ласки,
Пусть будет жизнь твоя похожа на сказку!
***
С днем рождения искренне поздравляю,
Счастья и радости, конечно, желаю.
Желаю достатка и море любви,
Чтобы всего у тебя было вдоволь.
Здоровья и силы, чтобы не оставляли,
Чтобы цветы дом твой украшали дом твой,
Чтобы в небе безоблачном сияло солнце
И искренне улыбалось тебе в окошко.
***
С праздничным днем тебя поздравляю!
Много слов хороших тебе пожелаю.
Чтобы всегда светилась, как звезда,
И никогда не плакала горько.
Чтобы всегда уверенность твоя
Дарила необычайные моменты жизни.
Чтобы твои глазки, как море,
Дарили улыбку, а не горе.
Чтобы сердечко всегда пылало любовью,
А у любимого человека вызывало желание.
Чтобы твои мечты осуществлялись,
А цели всегда реализовывались.
***
Моя подружка, поздравления
В день рождения прими,
Одарит пусть судьба
Тебя белыми крыльями.
Чтобы взлетела на вершину,
Не боялась высоты,
Успехов тебе желаю
В жизни достичь.
Искренние поздравления подруге с Днем рождения / Фото Pinterest
Дорогая подруга моя,
Я тебя поздравляю.
В этот праздничный, хороший день
Счастья пожелаю.
Пусть красота твоя цветет,
Любовь в сердце расцветает,
Количество поклонников растет,
Чтобы лучшего себе выбрала.
Здоровья хочу пожелать,
Карьеру удачную построить,
А еще, чтобы выиграла джек-пот
И вот тогда все будет ОК!
***
Пусть васильками цветут лета прекрасные,
Пусть исполнятся тысячи желаний,
Чтобы судьба дарила только счастье,
Ни грамма бед, ни капельки страданий.
Жизнь пусть цветет, словно вишневый сад,
И каждый день улыбчиво радуется,
А судьба подарит звездопад
Здоровья, мира, успехов надежды
Улыбок глубоких, как дно океана,
И крепкой любви - без границ и обмана.
***
Тортов, яблочек, земляничек,
Сладкой жизни,
Чтобы всегда на Твоем личике,
Цвела радость и красота!
***
С Днем рождения поздравления
Милая подружка прими.
Ангел пусть от бед закроет
Тебя белыми крыльями.
Пусть любовь будет честной,
Верный друг лишь рядом идет.
Будет светлым и прекрасным
Твое счастье молодое.
Мечтай всегда, придумывай цели
И упорно иди к ним.
Я желаю, чтобы пыл твой
От жизненных бурь не стих.
***
Наша дружба - подарок,
Тебе благодарна за это сокровище.
Подруга моя прекрасная,
Судьба пусть добавит еще красок.
В день рождения желаю
Тропой верной идти.
Мудрость в сердце, в душе радость
На жизнь все сохранить.
Пусть красота твоя не увядает,
Остается всегда.
И магия твоя девичья
Будет в сердце навеки.